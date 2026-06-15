Cả nhà ngộ độc nấm rừng, chồng tử vong, con nguy kịch

Chiều 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận, anh Y.D. (SN 1992, ngụ xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị vì ngộ độc nấm rừng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 ngày trước, gia đình anh D. hái nấm trong rừng mang về chế biến làm thực phẩm. Sau bữa ăn, thành viên trong gia đình, gồm anh D, vợ là chị H (SN 1995) cùng các con sinh năm 2012 và 2018 đồng loạt xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, đau đầu và cơ thể suy kiệt.
Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng do tình trạng diễn biến nặng.
Riêng anh D. bị ngộ độc nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu, phải lọc máu và điều trị tích cực. Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, song do độc tố xâm nhập cơ thể quá nặng, bệnh nhân không qua khỏi và tử vong vào sáng 15/6.
Hiện nay, sức khỏe của chị H vẫn đang rất yếu, hai con đã ổn định.
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