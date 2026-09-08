Iran tuyên bố thử tên lửa đặc biệt nhằm vào chiến hạm Mỹ

"48 giờ trước, chúng tôi đã lần đầu thử nghiệm một loại tên lửa chống hạm đặc biệt ngay phía trên chiến hạm Mỹ. Vũ khí này đã gây ra cơn ác mộng và buộc họ tháo chạy", Mohsen Rezaee, Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết hôm 6/9 nhưng không nêu chi tiết.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc các chiến hạm Mỹ tham gia chiến dịch phong tỏa hàng hải và "quấy rối" tàu thuyền, khẳng định đã tiến hành cuộc tập kích và buộc hai tàu hải quân của đối phương "rời khỏi khu vực giao tranh".

Bệ phóng tên lửa đạn đạo trưng bày tại Tehran, Iran hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Ông Rezaee cũng thông báo rằng Iran sẽ công bố vùng cấm ở khu vực bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới. "Vùng này sẽ bắt đầu từ tuyến phong tỏa của hải quân Mỹ và bao gồm một số khu vực thuộc vịnh Ba Tư. Bất cứ tàu nào đi qua nơi này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran", quan chức Iran cho hay.

Tuyến phong tỏa mà ông Rezaee đề cập được Mỹ lập ra từ ngày 13/4, trải dài từ mũi đất phía đông Oman đến biên giới giữa Iran và Pakistan. Vùng này bao gồm các cảng biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman, áp dụng với tất cả tàu thuyền ra vào nước này.

Ông Rezaee bác tin các biện pháp trừng phạt kinh tế đang gây ra nạn đói tại Iran, cho rằng đây là lời nói dối của Mỹ. Ông khẳng định chính phủ Iran đã lên kế hoạch ứng phó từ lâu và có đủ nguồn dự trữ lương thực cùng các nhu yếu phẩm cần thiết.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của lực lượng Mỹ ở Trung Đông, ngày 5/9 xác nhận IRGC đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào hai tàu hải quân Mỹ đang tuần tra khu vực. "Một tàu sân bay và một tàu khu trục đã né tránh thành công hàng loạt đợt tập kích từ Iran. Không có quân nhân Mỹ nào bị thương vong trong sự việc", cơ quan này cho hay.

CENTCOM sau đó trả đũa bằng cách tấn công ba tàu dầu mà họ cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của nước này, ngày 6/9 cảnh báo "giai đoạn đáp trả tương xứng đã chấm dứt". "Bất cứ hành vi nào nhắm đến lợi ích và an ninh của Iran sẽ bị trả đũa nhanh, dữ dội và đau đớn hơn", ông nói.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát từ các đợt tập kích của Mỹ hồi tuần trước, diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc sau hơn 6 tháng. Iran tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz trong khi Mỹ không ngừng gia tăng áp lực bằng chiến dịch phong tỏa đáp trả nhằm vào các cảng biển đối phương.

Bên cạnh hành động quân sự, Mỹ còn đang tìm cách siết chặt nền kinh tế Iran khi công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào những thực thể có liên kết tài chính với nước này, nhằm buộc Tehran phải khuất phục.