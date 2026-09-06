Nga, Ukraine tạm dừng tập kích thủ đô, tìm hướng khép lại chiến sự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Nga, Ukraine tạm dừng tập kích thủ đô

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/9 tuyên bố Ukraine sẵn sàng dừng tập kích Moscow trong 3 ngày. Ông cho biết Kiev kỳ vọng Nga cũng sẽ có động thái tương tự và không tấn công thủ đô của Ukraine.

"Ukraine sẵn sàng không tấn công Moscow từ nay cho đến hết ngày thứ bảy (5/9), cũng như trong ngày chủ nhật (6/9) và thứ hai (7/9). Chúng tôi kỳ vọng phía Nga cũng sẽ làm như vậy đối với Kiev", ông Zelensky nêu rõ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã trao đổi với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi họ bắt đầu đàm phán với phía Nga. Kể từ sau cuộc trao đổi đó, các bên sẵn sàng tuân thủ việc tạm dừng các cuộc không kích nhắm vào những thành phố có liên quan đến tiến trình đàm phán.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã nhận báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi về tình hình tại tiền tuyến, diễn biến các mối đe dọa từ trên không cũng như các hoạt động phòng thủ đang diễn ra.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Ukraine trên mặt trận ngoại giao sẽ mạnh mẽ và hiệu quả không kém mặt trận quân sự. Một kế hoạch cho các sáng kiến ngoại giao tại Kiev vào ngày 6/9, với sự tham gia của phái đoàn Mỹ, đã được phê duyệt.

"Chúng tôi đang chờ đón ông Steve Witkoff và Jared Kushner, đồng thời sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất", Tổng thống Zelensky nói thêm, đề cập tới 2 đặc phái viên của Tổng thống Mỹ.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã ra lệnh tạm dừng tấn công Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ đêm 5/9. Quyết định tạm dừng tấn công gắn liền với công tác chuẩn bị và việc tổ chức các cuộc đàm phán tại thủ đô Moscow và Kiev.

Ông Andrii Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine - lưu ý rằng lệnh tạm dừng do Điện Kremlin công bố chỉ áp dụng đối với Kiev, chứ không đề cập đến các vùng khác của Ukraine.

Trước đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, ông Kyrylo Budanov, xác nhận Ukraine đã đề xuất với Nga về một lệnh ngừng bắn cả trên bộ và trên không, nhưng Moscow vẫn chưa phản hồi đề xuất này.

Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 5/9 đã tới Moscow và có cuộc họp kín với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận, trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, các đặc phái viên Mỹ đã thảo luận về "những kế hoạch cụ thể" cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

“Các đặc phái viên đã thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo (dự kiến được công bố trong vài tuần tới) và mong chờ các cuộc gặp hiệu quả tương tự vào ngày mai tại Ukraine", quan chức Nhà Trắng nói hôm 5/9.

Cuộc gặp của Tổng thống Nga và đặc phái viên Mỹ

Ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga, đã chia sẻ chi tiết về nội dung cuộc thảo luận giữa ông Putin với các đặc phái viên của ông Trump tại Moscow liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

"Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 3 giờ, hay chính xác hơn là 3 giờ 10 phút. Đây là cuộc trao đổi thực chất, mang tính xây dựng, vô cùng thẳng thắn và tin cậy. Việc thảo luận về những vấn đề quan trọng đã diễn ra cả trong lúc làm việc chính thức lẫn trong bầu không khí thân mật trong bữa trưa", ông Ushakov cho biết.

Theo ông Ushakov, ông Witkoff và ông Kushner cam kết sẽ đưa những đánh giá của Tổng thống Putin về các biện pháp giải quyết xung đột Ukraine vào chương trình làm việc tại Kiev hôm 6/9.

Trợ lý Tổng thống Nga xác nhận các đặc phái viên Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thăm Moscow, xây dựng một loạt đề xuất toàn diện liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ duy trì liên lạc cá nhân, đồng thời việc hợp tác thông qua các kênh của ông Witkoff và ông Kushner cũng sẽ tiếp tục được triển khai.

Trong cuộc gặp với ông Witkoff và ông Kushner, Tổng thống Putin đề cập đến những “bước tiến” của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào việc đạt được các mục tiêu đề ra.

Tại cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh sự cần thiết của việc loại bỏ tất cả nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán giữa ông Putin và các đặc phái viên Mỹ không chỉ giới hạn ở vấn đề Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về khả năng triển khai các dự án lớn giữa Nga và Mỹ.