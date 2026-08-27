Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Binh sỹ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV). Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X.

Bà Céline Berthon, Giám đốc Tổng cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI) cho biết Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra những vụ tấn công tương tự nhằm vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ nước này.

Theo báo The Kyiv Post ngày 27/8, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Pháp, bà Berthon nói: “Việc phát hiện một UAV mang thuốc nổ tại Leipzig mà xét theo mọi dấu hiệu dường như nhằm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ của mình”.

Ngày 4/8, một UAV mang thuốc nổ được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại Sân bay Leipzig/Halle (Đức). Đây là một trung tâm vận tải hàng hóa và logistics lớn được NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.

Theo bà Berthon, các ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ trực tiếp nhất, song bà cảnh báo rằng những lĩnh vực chiến lược khác, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, cũng có thể trở thành mục tiêu.

Bà Berthon mô tả các mối đe dọa hỗn hợp đã gia tăng với tốc độ “như thiên thạch” kể từ khi Liên bang Nga phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Những mối đe dọa này trải rộng từ xâm nhập mạng cho đến các hành động bạo lực được thực hiện thông qua những lực lượng hoặc cá nhân ủy nhiệm tại địa phương.

Tuy nhiên, bà Berthon không xác định chủ thể mà phía Pháp cho rằng đứng sau vụ việc tại Leipzig.

Trước đó vào hôm 25/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin sẽ sớm công bố đối tượng mà các nhà điều tra tin là chịu trách nhiệm về âm mưu tấn công này. Moskva đã bác bỏ việc có liên quan.

Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Pháp cũng cảnh báo rằng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp thường xuyên nhắm vào các cơ quan kinh tế, khoa học và chính phủ, đồng thời có thể được sử dụng để gây gián đoạn hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử. Pháp dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2027.

Tập đoàn chuyển phát nhanh DHL hoạt động chính tại sân bay Leipzig. Ảnh minh họa: Mạnh Hùng/TTXVN.

Trong một cảnh báo riêng, Tướng Fabien Mandon, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, cho rằng nước này đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc sản xuất UAV giá rẻ và phát triển những hệ thống phòng thủ đủ khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn.

Tướng Mandon nói: “UAV hóa chiến tranh là một thực tế”. Ông dẫn chứng số lượng UAV khổng lồ hiện đang được triển khai trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Theo tướng Mandon, “mỗi đêm có từ 800 đến 1.000 UAV rời Ukraine hướng tới Nga. Phía Nga có năng lực sản xuất ở quy mô gần tương đương”.

Tướng Mandon cho rằng mô hình quốc phòng hiện nay của Pháp hoạt động rất hiệu quả trong việc đối phó với những mối đe dọa truyền thống, nhưng các đối thủ tiềm tàng đang ngày càng chuyển sang sử dụng những loại vũ khí giá rẻ được sản xuất với số lượng lớn.

Tướng Mandon nói: “Chúng ta có một mô hình quốc phòng hoạt động cực kỳ hiệu quả để đối phó với những gì chúng ta từng biết. Nhưng hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với những đối thủ đã phát triển các giải pháp giá rẻ với số lượng lớn”.

Tướng Mandon thừa nhận: “Chúng ta vẫn chưa đạt đến mức đó”.

Những lo ngại về an ninh đang ngày càng chi phối các cuộc thảo luận giữa giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Pháp, trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy ngành công nghiệp nước này thích ứng với điều mà ông gọi là “nền kinh tế thời chiến”.