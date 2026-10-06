Máy bay quân sự chở 32 người gặp nạn tại miền Nam Nigeria

Một phần xác máy bay gặp nạn (Ảnh: Reuters).

Một máy bay của Không quân Nigeria đã rơi ở miền tây nam nước này vào ngày 5/10, khiến toàn bộ 32 người trên máy bay thiệt mạng, Tổng thống Bola Tinubu cho biết, đồng thời tuyên bố quốc tang 3 ngày.

Đây là một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Theo Tổng thống Tinubu và Không quân Nigeria, máy bay đang thực hiện một “nhiệm vụ thường lệ” từ thành phố Benin ở miền nam Nigeria đến Lagos, trung tâm kinh tế của nước này, thì gặp nạn tại Igbokoda, bang Ondo, miền tây nam, ngay sau 9h sáng (giờ địa phương).

“Tổng thống gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Đây là thời khắc đau thương đối với các lực lượng vũ trang và toàn thể đất nước”, văn phòng ông Tinubu cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của ông Tinubu, Bayo Onanuga, cho hay Tổng thống “đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các quân nhân Không quân thiệt mạng trong vụ tai nạn”.

Ông cũng chỉ thị treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng nhớ các quân nhân. Không quân Nigeria sẽ công bố danh tính các nạn nhân sau khi thông báo cho gia đình họ, phủ Tổng thống cho biết.

Theo phủ Tổng thống và Bộ trưởng Hàng không Festus Keyamo, máy bay rơi gần một căn cứ hải quân.

Hai quan chức đều mô tả đây là một chiếc ATR-42, máy bay cánh quạt hai động cơ mà nhà sản xuất cho biết có thể chở từ 30 đến 50 hành khách.

Tổng thống Tinubu cho biết ông đã “chỉ thị Không quân Nigeria lập tức tiến hành cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai”.

Dayo Akinte, 39 tuổi, một người bán củi sống cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 1km, nói với AFP rằng bà nghe thấy một âm thanh mà bà nghĩ là “tiếng sấm nổ” vào thời điểm cho rằng máy bay gặp nạn.

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, “cũng có 3 máy bay bay qua hiện trường”, bà nói.

Bà cho biết một người đi đánh cá trong khu vực đầm lầy đã báo cho căn cứ hải quân gần đó và người dân trong thị trấn về vụ tai nạn.

Người phát ngôn Không quân Nigeria Ehimen Ejodame trước đó cho biết “các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ” đang được tiến hành “phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và các cơ quan ứng phó khẩn cấp”.

Cảnh sát cũng xác nhận vụ tai nạn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.