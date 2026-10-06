Houthi tập kích loạt mục tiêu ở Saudi Arabia, đánh trúng sân bay Riyadh

Hình ảnh vệ tinh Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Nga tối 5/10, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã tiến hành ba chiến dịch sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm đáp trả các cuộc không kích do Saudi Arabia hậu thuẫn nhằm vào Yemen ngày càng gia tăng.

Ông Saree tuyên bố đợt tấn công đầu tiên nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và đã “đánh trúng mục tiêu chính xác”, gây gián đoạn hoạt động hàng không. Mục tiêu thứ hai là nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại Rabigh. Houthi cho hay cuộc tấn công đã đánh trúng cơ sở này, gây ra hỏa hoạn. Trong chiến dịch thứ ba, lực lượng này đã nhắm vào sân bay Abha, căn cứ không quân Khamis Mushait, căn cứ quân sự Aqeefah cùng một số “mục tiêu nhạy cảm” khác tại Najran và Jizan.

Nhà chức trách Saudi Arabia chưa xác nhận cụ thể các tuyên bố về việc sân bay và nhà máy lọc dầu bị đánh trúng, cũng chưa cho biết các cuộc tấn công của Houthi có gây gián đoạn hoạt động tại sân bay King Khalid hay không.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã lên án các cuộc tấn công tiếp diễn của Houthi nhằm vào Riyadh và một số thành phố khác, cũng như các cơ sở dân sự và kinh tế, đồng thời khẳng định quyền đáp trả của nước này.

Theo các nguồn tin, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở phía Bắc Riyadh, gần sân bay King Khalid. Một phóng viên hãng tin AFP cho biết nghe thấy “một tiếng nổ lớn”, trong khi người dân địa phương nói các vụ nổ làm rung cửa kính trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Saudi Arabia đã nhắc lại cảnh báo việc chụp ảnh, đăng tải hoặc phát tán thông tin về hoạt động đánh chặn tên lửa, UAV hoặc các địa điểm bị tấn công có thể dẫn đến các biện pháp xử lý theo pháp luật. Cảnh báo này từng được đưa ra trước đó trong cuộc xung đột. Truyền thông Saudi Arabia đã đăng lại cảnh báo này ngay sau nửa đêm, giữa lúc các cuộc tấn công mới nhất diễn ra.

Houthi cũng cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không sử dụng không phận Saudi Arabia, tuyên bố đây là khu vực đang diễn ra các hoạt động quân sự, song loại trừ không phận phía trên hai Thánh địa Mecca và Medina.

Sân bay King Khalid vẫn hoạt động, nhưng dữ liệu của Flightradar24 cho thấy tình trạng chậm chuyến đáng kể, với thời gian chậm trung bình lên tới 38 phút.

Houthi cho hay đợt tập kích mới nhất là hành động đáp trả 60 cuộc không kích và tấn công tên lửa của Saudi Arabia nhằm vào thủ đô Sanaa cùng các tỉnh Al-Jawf, Taiz, Hodeidah, Saada và Marib trong 24 giờ trước đó. Lực lượng này cáo buộc các cuộc tấn công đã gây thương vong cho dân thường. Ông Saree cũng tuyên bố các lực lượng Saudi Arabia đã tiến hành 1.576 cuộc tấn công kể từ khi đợt leo thang mới nhất bắt đầu.

Các cuộc tấn công qua lại diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia và các lực lượng đồng minh tại Yemen đẩy mạnh chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm vào Houthi. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu đang duy trì hoạt động yểm trợ trên không suốt ngày đêm, trong khi các lực lượng chính phủ tìm cách giành lại những khu vực đã mất dọc bờ Biển Đỏ của Yemen và quanh eo biển Bab al-Mandeb có vị trí chiến lược. Liên minh này tuyên bố đã phá hủy 324 mục tiêu Houthi “có giá trị cao”.

Các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn ngày 5/10 cho biết đã giành lại Dhubab cùng các thị trấn lân cận Bab và Hadeid. Các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy xe tăng và binh sĩ chính phủ tiến vào các thị trấn này. Houthi bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này đang rút lui trên diện rộng, trong khi giao tranh cũng gia tăng quanh Taiz.

Theo các quan chức Mỹ và khu vực, Washington cũng đang hỗ trợ chiến dịch của Saudi Arabia thông qua chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lập kế hoạch tác chiến. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cảnh báo công dân Mỹ duy trì cảnh giác trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.