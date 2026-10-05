Israel rà soát quy trình an ninh sau vụ tấn công trên chuyến bay của Flydubai

Vụ việc cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv đã châm ngòi cho làn sóng tranh cãi chính trị gay gắt tại Israel về lỗ hổng quản lý an ninh.
Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này.
Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm Hammam al-Hammami (29 tuổi, quốc tịch Oman) bị tư tưởng cực đoan hóa và hành động một mình theo phương thức "sói đơn độc."
Đối tượng đã lên kế hoạch hạ sát cơ trưởng để đâm máy bay vào các tòa nhà cao tầng tại Tel Aviv trước khi không quân Israel kịp can thiệp. Cơ trưởng cùng phi hành đoàn đã khống chế kịp thời; máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk của Saudi Arabia (Arab Saudi). Phía UAE chính thức kết luận đây là hành vi khủng bố.
Vụ việc châm ngòi cho làn sóng tranh cãi chính trị gay gắt tại Israel về lỗ hổng quản lý an ninh. Dư luận đặt câu hỏi vì sao một phi công mang quốc tịch quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel lại được phép điều khiển chuyến bay đến Tel Aviv.
Trong khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Miri Regev đẩy trách nhiệm cho các cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet, phe đối lập đã bác bỏ tuyên bố này, trích dẫn báo cáo kiểm toán năm 2024 chỉ ra sự thiếu phân định trách nhiệm rõ ràng của chính phủ và kêu gọi người đứng đầu ngành giao thông từ chức.
Hiện Flydubai đã dừng toàn bộ tuyến bay đến Israel. Phía Israel cũng triển khai các chuyến bay cứu hộ khẩn cấp để đưa công dân kẹt tại Dubai trở về nước./.
Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia.
Hai năm sau cuộc không kích nhằm vào khu vực chỉ huy của Hezbollah tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng, một số sĩ quan Israel tham gia chiến dịch đã tiết lộ thêm thông tin về quá trình thu thập tình báo và ra quyết định tiến hành cuộc tấn công.
Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.