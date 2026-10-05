Israel rà soát quy trình an ninh sau vụ tấn công trên chuyến bay của Flydubai

Khu vực check-in của hãng hàng không Flydubai tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này.

Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm Hammam al-Hammami (29 tuổi, quốc tịch Oman) bị tư tưởng cực đoan hóa và hành động một mình theo phương thức "sói đơn độc."

Đối tượng đã lên kế hoạch hạ sát cơ trưởng để đâm máy bay vào các tòa nhà cao tầng tại Tel Aviv trước khi không quân Israel kịp can thiệp. Cơ trưởng cùng phi hành đoàn đã khống chế kịp thời; máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk của Saudi Arabia (Arab Saudi). Phía UAE chính thức kết luận đây là hành vi khủng bố.

Vụ việc châm ngòi cho làn sóng tranh cãi chính trị gay gắt tại Israel về lỗ hổng quản lý an ninh. Dư luận đặt câu hỏi vì sao một phi công mang quốc tịch quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel lại được phép điều khiển chuyến bay đến Tel Aviv.

Trong khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Miri Regev đẩy trách nhiệm cho các cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet, phe đối lập đã bác bỏ tuyên bố này, trích dẫn báo cáo kiểm toán năm 2024 chỉ ra sự thiếu phân định trách nhiệm rõ ràng của chính phủ và kêu gọi người đứng đầu ngành giao thông từ chức.

Hiện Flydubai đã dừng toàn bộ tuyến bay đến Israel. Phía Israel cũng triển khai các chuyến bay cứu hộ khẩn cấp để đưa công dân kẹt tại Dubai trở về nước./.