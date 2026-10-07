Ngoại trưởng Mỹ: Chưa đến lúc kết nạp Ukraine vào NATO

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ hiện chưa xem xét việc kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự NATO bất chấp nguyện vọng của nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 6/10, chương trình nghị sự của Mỹ hiện không bao gồm việc xem xét tư cách thành viên NATO cho Ukraine, do Washington đang tập trung vào chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
“Vào thời điểm này, chúng tôi không đưa việc kết nạp Ukraine vào NATO lên bàn đàm phán”, ông Rubio nói.
Nhà ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh, việc kết nạp đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả 32 quốc gia thành viên NATO.
Ông cho biết thêm: “Khi nói đến Ukraine, chúng tôi chỉ đơn giản là tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay
Ông khẳng định, Washington sẵn sàng đóng "vai trò kiến tạo" trong tiến trình hòa bình.
Ukraine coi việc gia nhập NATO là mục tiêu đối ngoại trọng tâm kể từ năm 2014, và sau đó đã thể chế hóa mục tiêu này vào hiến pháp. Vào tháng 9/2022, vài tháng sau khi xung đột toàn diện với Nga nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức nộp đơn xin kết nạp nhanh Ukraine vào NATO.
Tuy nhiên, NATO chưa bao giờ đưa ra một lộ trình thời gian cụ thể cho việc kết nạp Ukraine. Một số quốc gia thành viên vẫn phản đối việc Ukraine gia nhập khối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO trong bối cảnh ông nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine.
Nga vốn coi việc Ukraine tìm cách gia nhập NATO là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng xu hướng mở rộng hiện diện của NATO về phía đông là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của Nga.
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