Pháp thử tên lửa đạn đạo hạt nhân thế hệ mới

Một vụ thử tên lửa của Pháp (Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp).

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 6/10 cho biết họ vừa tiến hành vụ phóng thử đầu tiên với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới nhất M51.3.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, vụ phóng cho thấy năng lực răn đe hạt nhân của quốc gia này. “Thử nghiệm này một lần nữa chứng minh tính ưu việt của các giải pháp công nghệ cao được ngành công nghiệp Pháp ứng dụng trong lĩnh vực răn đe hạt nhân", Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh.

Phát biểu khi theo dõi vụ phóng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: "Hôm nay chúng ta đã mạnh mẽ hơn. Thông điệp đã được gửi đi rõ ràng đến bất kỳ nơi nào cần tiếp nhận”.

Tên lửa M51.3 không trang bị đầu đạn hạt nhân được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ở khu vực ngoài khơi vùng biển Brittany. Thông cáo khẳng định vụ phóng tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ quốc tế.

M51.3 là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa vừa đi vào vận hành từ tháng 10/2025 theo chương trình hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp.

Pháp không tiết lộ tầm bắn chính xác của M51.3, nhưng các ước tính công khai cho thấy dòng tên lửa M51 nhìn chung đạt tầm bắn khoảng 9.000km hoặc hơn. Trong khi đó, các quan chức Pháp cho biết phiên bản mới có thể có tầm bắn xa hơn thế.

Hồi tháng 3, ông Macron cho biết Pháp sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Ông cũng đề xuất một sáng kiến với các đối tác châu Âu về việc tập trận chung, triển khai ngắn hạn các khí tài có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ đồng minh và tham vấn sâu hơn.

Pháp là quốc gia duy nhất có vũ khí hạt nhân trong Liên minh châu Âu (EU). Pháp sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, đứng thứ tư trên thế giới về quy mô kho vũ khí hạt nhân sau Nga, Mỹ và Trung Quốc. Pháp chi khoảng 6 tỷ USD mỗi năm để duy trì kho dự trữ này.

Vụ phóng tên lửa M51.3 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang khi gần đây Nga liên tục tuyên bố sẽ sử dụng mọi nguồn lực sẵn có, kể cả kho vũ khí hạt nhân, để đáp trả nếu NATO tìm cách phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga. Tuy nhiên, NATO khẳng định không có bất kỳ "cuộc tập trận hay hoạt động nào của khối gây đe dọa đến lãnh thổ của Nga".

Trong một diễn biến khác, quốc hội Lithuania ngày 6/10 đã bỏ phiếu nhất trí dỡ bỏ điều khoản cấm vũ khí hạt nhân trong hiến pháp. Đây là vòng bỏ phiếu đầu tiên trong hai vòng bỏ phiếu bắt buộc để thay đổi luật.

Tổng thống LithuaniaGitanas Nauseda cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, nhưng việc loại bỏ điều khoản trên sẽ cho phép nước này hành động nếu tình hình an ninh thay đổi.

Phản ứng với diễn biến này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc triển khai một căn cứ quân sự của NATO và vũ khí hạt nhân tại Lithuania có thể sẽ đánh dấu một bước leo thang căng thẳng mới, và Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả.

Theo AFP