Vỡ hồ chắn ở biên giới Trung Quốc - Nepal

Trung Quốc, Nepal lo ngại một đợt lũ quét mới ở biên giới (Ảnh: CCTV).

Cảnh sát Nepal ngày 28/8 cho biết đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chắn ở phía biên giới Trung Quốc, công tác tìm kiếm cứu hộ nạn nhân sau trận lũ quét buộc phải tạm dừng.

"Chúng tôi yêu cầu các lực lượng cứu hộ, lực lượng an ninh, những người tham gia trợ giúp và toàn thể người dân giữ cảnh giác cao độ và di chuyển đến nơi an toàn", cảnh sát Nepal cho hay.

Một quan chức chính quyền tại quận Rasuwa (Nepal) xác nhận phía Trung Quốc đã thông báo về một đợt lũ mới trong khu vực.

Trước đó, giới chức Trung Quốc đã cảnh báo về rủi ro vỡ hồ chắn được hình thành từ vụ sạt lở đất hôm 26/8, do hồ nước tích tụ phía sau đập có thể gây thêm lũ lụt ở hạ lưu.

Sáng nay 28/8, Trung Quốc đã tạm dừng công tác cứu hộ gần cửa khẩu Kỳ Long (Gyirong) giáp biên giới Nepal do lo ngại nguy cơ xảy ra thêm một đợt sạt lở đất hoặc lũ lụt thảm khốc khác.

Nước trong hồ chắn hình thành sau đợt lũ quét hôm 26/8 đã liên tục dâng lên trong 48 giờ qua.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) trưa nay đưa tin, hồ này đã bắt đầu tràn bờ liên tục, khiến các đội cứu hộ không thể tiếp cận cửa khẩu.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm dừng tại đây. Chúng tôi vừa nhận thông báo khẩn từ các đội phía trước, yêu cầu tất cả dừng di chuyển về phía cửa khẩu Kỳ Long", một phóng viên CCTV theo chân đoàn cứu hộ cho biết.

CCTV đưa tin thêm: "Do nước hồ tiếp tục tràn, nguy cơ xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất mới là rất cao. Việc tiếp cận các khu vực ưu tiên tìm kiếm cứu nạn lúc này là cực kỳ nguy hiểm”.

Phần lớn lực lượng cứu hộ hiện tập trung tại lối vào làng Laojiang thuộc thị trấn Kỳ Long, cách biên giới Trung Quốc - Nepal khoảng 7km.

Một phóng viên của Tân Hoa xã tại khu vực quan sát hồ chắn tự nhiên cho biết đã nhìn thấy "lượng lớn bụi trong không khí".

"Chúng tôi đã trao đổi với lực lượng cứu hộ và các chuyên gia tại hiện trường. Họ xác nhận đó không phải là sương mù, mà là dấu hiệu cho thấy núi đang tiếp tục sạt lở và yêu cầu chúng tôi rút ngay về nơi an toàn. Dù đứng từ khoảng cách khá xa, chúng tôi vẫn nghe rõ tiếng nước chảy rất mạnh", phóng viên này cho hay.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng họ đang đánh giá tình trạng hồ chắn để xem Trung Quốc có cần can thiệp kỹ thuật hay không.

"Nếu hồ chắn bị vỡ, hậu quả đối với các lực lượng cứu hộ ở hạ lưu sẽ là cực kỳ nghiêm trọng", một nhân viên cứu hộ cho biết.

Sáng 26/8, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra ở khu vực biên giới Trung Quốc – Nepal. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sạt lở đất, băng tuyết đổ sập xuống hồ nước bên dưới.

Tính đến hôm nay, số người thiệt mạng ở phía Nepal đã tăng lên 469 người, trong khi còn hơn 1.500 người mất tích, bao gồm hàng trăm du khách nước ngoài.

Theo Guardian