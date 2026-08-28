Tên lửa Iskander-1000 Nga lần đầu tham chiến

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, một tên lửa 9M723-2 đã tấn công mục tiêu tại thủ đô Kiev vào ngày 27/8. 9M723-2 được cho là phiên bản nâng cấp từ tên lửa 9M723-1 trang bị cho hệ thống Iskander-M. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở tầm bắn, trong khi Iskander-M được giới hạn ở khoảng 500 km, biến thể mới được cho là có khả năng vươn tới 1.000 km.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M OTRK từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan. (Ảnh: Ml)

Theo các nguồn tin Ukraine, để đạt được tầm bắn lớn hơn, tên lửa 9M723-2 được cho là sử dụng một động cơ lớn hơn. Sự thay đổi này kéo theo việc phải mở rộng ống phóng trên bệ phóng tương ứng.

Iskander-1000 đã được chuẩn bị từ trước

Những thông tin đầu tiên về khả năng Nga phát triển Iskander-1000 xuất hiện từ tháng 5/2024, khi một video được công bố nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập thao trường tên lửa Kapustin Yar cho thấy hình ảnh được cho là liên quan đến mẫu tên lửa mới.

Đến đầu năm 2025, nhiều nguồn tin cho rằng Nga đang chuẩn bị đưa Iskander-1000 vào sản xuất hàng loạt. Một số nguồn tin cũng suy đoán tên lửa này có thể được triển khai tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm tách biệt với phần còn lại của Nga và nằm sát khu vực Baltic.

Nếu được bố trí tại đây, tên lửa có tầm bắn khoảng 1.000 km sẽ có khả năng vươn tới nhiều mục tiêu ở Trung và Tây Âu, cũng như khu vực biển Baltic. Việc Iskander-1000 được cho là lần đầu thử nghiệm trong chiến đấu tại Ukraine vì vậy có thể đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình đưa hệ thống này vào biên chế.

Iskander đã trở thành vũ khí tấn công chủ lực của Nga

Các tên lửa Iskander-M đã được Nga sử dụng nhiều lần nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao trong cuộc xung đột Nga Ukraine. Trong số đó có các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không Patriot và S-300 của Ukraine.

Iskander-M cũng được sử dụng để tập kích những mục tiêu ưu tiên cao, trong đó có các vị trí được cho là có sự hiện diện của chuyên gia phương Tây. Kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát vào tháng 2/2022, Nga đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất Iskander-M, qua đó cho phép duy trì tần suất sử dụng loại tên lửa này ở mức cao hơn.

Với Iskander-1000, Moscow có thể tiếp tục phát triển dòng vũ khí vốn đã được sử dụng rộng rãi này mà không cần xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới.

Dù hệ thống động lực và bệ phóng được cho là đã thay đổi, tình báo Ukraine nhận định phần lớn các bộ phận còn lại của 9M723-2 về cơ bản vẫn tương đồng với 9M723-1.

Giống các biến thể Iskander có tầm bắn ngắn hơn, tên lửa mới được cho là sử dụng quỹ đạo bán đạn đạo thấp và có khả năng cơ động cao trong quá trình bay. Những đặc điểm này khiến việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa trở nên khó khăn hơn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc Nga đưa Iskander-1000 vào sử dụng có thể giúp nước này giảm bớt sự phụ thuộc vào các tên lửa đạn đạo KN-23B và KN-30 của Triều Tiên, vốn được cho là có tầm bắn tương đương.