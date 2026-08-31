Một hiệu trưởng ở Nepal đã giúp 1.643 học sinh thoát khỏi lũ quét như thế nào?

Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đang có mặt tại Trường Trung học cơ sở Tribhuvan Trishuli ở huyện Nuwakot khi nhận được tin một trận lũ lớn đang ập đến khu vực. Ông lập tức yêu cầu sơ tán toàn bộ trường học, qua đó giúp 1.643 học sinh tránh được trận lũ quét chết người.

Theo truyền thông Ấn Độ, ông Dawadi (47 tuổi) là hiệu trưởng kiêm giáo viên tiếng Anh của Trường Trung học cơ sở Tribhuvan Trishuli, nằm trong thung lũng Trishuli. Khoảng 9 giờ 20 sáng 26/8, một người bạn gọi điện cho ông và cảnh báo rằng ngôi làng gần đó vừa bị dòng lũ cuốn phăng. Người bạn thúc giục Dawadi nhanh chóng sơ tán.

Ban đầu, hiệu trưởng Dawadi cho rằng trường Tribhuvan Trishuli vẫn an toàn. Ngôi trường ba tầng xây bằng bê tông nằm ở vị trí cao hơn con sông khoảng 60 mét. Nhưng chẳng bao lâu sau, một phụ huynh vội vã chạy đến trường và cho biết nước đang dâng lên rất nhanh.

Ngay lập tức, ông Dawadi rung chuông báo động, yêu cầu các giáo viên đưa học sinh ra khỏi lớp. Ông cũng gọi cho các tài xế xe buýt của trường, đề nghị họ quay đầu. Tuy nhiên, lúc đó một chiếc xe buýt mà ông không thể liên lạc đã đi qua cầu.

Các em học sinh bắt đầu di chuyển lên khu vực cao hơn, còn hiệu trưởng Dawadi đi theo phía sau. Rồi các em học sinh tìm được chỗ trú dưới một cây bồ đề.

Ngay sau đó, dòng nước lũ ào ào tràn qua khu vực này. Bùn đất, đá, băng và các mảnh vụn phá hủy nhiều tòa nhà, cây cầu cùng các công trình khác, trong đó có cả ngôi trường. Tuy nhiên, toàn bộ 1.643 học sinh đều sống sót. Hầu hết nhân viên nhà trường cũng thoát nạn, nhưng có hai người đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường lũ quét ở Rasuwa, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trận lũ quét và sạt lở ngày 26/8 đã tàn phá nghiêm trọng các khu dân cư dọc sông Bhotekoshi và Trishuli, cuốn trôi nhà cửa, cầu đường và làm hư hại nhiều công trình thủy điện.

Theo con số cập nhật tính đến 17 giờ 40 phút ngày 30/8, theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng theo công bố của chính quyền Nepal là 752 người, trong khi số người mất tích tăng lên 2.502 người. Số liệu từ phía Trung Quốc cho biết có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Một số nguồn tin cho biết có khả năng nhiều thi thể đã trôi xuôi dòng đi xa tới tận Ấn Độ.

Hiện các nhóm cứu hộ ở Nepal và Trung Quốc đang chật vật tìm kiếm người mất tích dưới những lớp bùn dày, trong bối cảnh nguy cơ rình rập từ nước sông tiếp tục dâng cao và việc xuất hiện một hồ chắn dòng mới. Địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá tiếp tục cản trở đáng kể công tác cứu nạn.

Trong khi đó, việc bảo quản và xác định danh tính các thi thể đang trở thành vấn đề cấp bách. Nepal Shisir Khanal cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng.

Ngày 30/8, giới chức Nepal cho biết đã bắt đầu chôn cất các thi thể đã được tìm thấy sau thảm kịch lũ quét hôm 26/8. Trước đó, các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Amrit Bahadur Rai, việc chôn cất được xem là cách bảo quản tạm thời các thi thể cho đến khi gia đình họ có thể nhận lại, căn cứ vào các tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Các đội y tế đã lấy mẫu ADN của từng nạn nhân để phục vụ việc nhận diện sau này.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Mỹ và Canada cho biết mỗi nước đã cung cấp 3,6 triệu USD cứu trợ nhân đạo tới Nepal, Anh gửi 6,8 triệu USD trong khi Liên hợp quốc (LHQ) công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2,5 triệu USD.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU), Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng nhiều tổ chức khác cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ Nepal.