Đặc phái viên của ông Trump lần đầu đến Kiev

Jared Kushner và Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm nay đến thủ đô Kiev bằng tàu hỏa và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các quan chức cấp cao Ukraine.

Đây là lần đầu tiên các đặc phái viên Mỹ thăm Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022, dù hai người đã nhiều lần đến Moskva để gặp Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga. Hãng thông tấn TASS cho biết phái đoàn Mỹ đã bay đến Rzeszow, Ba Lan rồi lên tàu hỏa để tới Kiev, thay vì bay thẳng đến thủ đô Kiev như đồn đoán trước đó.

Tổng thống Zelensky (trái) gặp đặc phái viên Jared Kushner (giữa) và Steve Witkoff tại Kiev ngày 6/9. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội X trước cuộc gặp các đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết đã họp trù bị với nhóm đàm phán dưới quyền và khẳng định Ukraine mong muốn chấm dứt chiến sự.

Ông Zelensky tin rằng Washington sẽ đóng vai trò then chốt trong mọi nỗ lực kết thúc xung đột, nhận định vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình trước thời điểm giữa năm sau, khi Mỹ bắt đầu tập trung cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

"Cần có các đảm bảo an ninh và nền hòa bình phù hợp sau chiến sự. Chúng tôi đã soạn thảo xong các đề xuất của mình", ông viết, tuyên bố Ukraine sẵn sàng đối thoại và sẽ tiếp tục giữ thái độ mang tính xây dựng.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng các cố vấn an ninh của Anh, Đức và Pháp cũng có mặt tại Kiev trong ngày 6/9, song không nêu rõ họ sẽ tham gia những cuộc họp nào.

Đặc phái viên Steve Witkoff (giữa) và Jared Kushner (phải) tại Kiev, Ukraine ngày 6/9. Ảnh: AFP

Quan chức Nhà Trắng cùng ngày cho biết trong cuộc gặp Tổng thống Putin hôm 5/9, hai đặc phái viên Mỹ đã "thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump" nhằm theo đuổi hòa bình cho xung đột. "Hai bên đã thảo luận về kế hoạch cụ thể cho các bước tiếp theo, dự kiến được công bố trong vài ngày tới, và mong đợi những cuộc gặp mặt hiệu quả ở Ukraine", người này nói.

Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin, cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn. "Các đại diện Mỹ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi. Họ không chỉ bày tỏ mong muốn truyền thống là sớm chấm dứt chiến sự, mà còn đưa ra hàng loạt ý tưởng về những hướng giải quyết khả thi đối với vấn đề Ukraine", ông nói.

Cố vấn Ushakov thêm rằng Nga đã đưa ra những đánh giá rõ ràng và đầy đủ về tình hình thực tế, trong đó nhấn mạnh "những tiến triển thực tế của quân đội Nga tại khu vực tiến hành chiến dịch đặc biệt". Quan chức Nga cũng nói với đặc phái viên Mỹ rằng họ tự tin có thể đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt, trong đó có kiểm soát các khu vực mà Moskva tuyên bố sáp nhập.

Tổng thống Trump hôm 4/9 cho biết các đặc phái viên Mỹ sẽ mang theo những đề xuất về chấm dứt chiến sự tới Nga và Ukraine. "Chúng tôi có một ý tưởng cho hòa bình", ông nói song không nêu chi tiết.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ "bảo đảm an toàn" cho đặc phái viên Mỹ khi họ đến Ukraine. Ông lưu ý rằng Moskva đã nhận được đề xuất tạm thời đình chỉ tấn công nhằm vào thủ đô Kiev, thông qua các cơ quan tình báo và Bộ Ngoại giao Nga.

Lãnh đạo Nga ngày 5/9 cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã kiên trì trong các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự, dù lưu ý rằng điều này "không dễ dàng". Về chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ tới Kiev, ông nhận định "những cuộc tiếp xúc như thế này chắc chắn luôn mang lại lợi ích, bất chấp những gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Theo AFP, TASS