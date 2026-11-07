Tổng thống Paraguay bị luận tội sau vụ một nửa dân số không thể rút tiền

Tổng thống Paraguay Santiago Pena tuyên bố từ chức hôm 5/11, sau khi ngân hàng kỹ thuật số Ueno sụp đổ, tài khoản của nhiều người bị đóng băng. Hạ viện vài phút sau đó đã bỏ phiếu với tỷ lệ 78 phiếu thuận và 0 phiếu chống để luận tội ông Pena, đồng thời chuyển các cáo buộc lên Thượng viện. Các nhà lập pháp cho rằng ông Pena vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm công vụ, xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực.

Quốc hội đã triệu tập một phiên họp bất thường của lưỡng viện vào ngày 5/11 để quyết định liệu có chấp thuận đơn từ chức của ông Pena hay bác bỏ nó và tiếp tục quy trình luận tội. Tuy nhiên, phiên họp không có đủ số lượng đại biểu có mặt tối thiểu theo luật định, do đó cuộc bỏ phiếu đã không thể diễn ra.

Một phiên họp bất thường sau đó đã được lên lịch để phiên xét xử luận tội bắt đầu vào ngày 6/11. Phó Tổng thống Pedro Alliana dự kiến tiếp quản vị trí lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Paraguay Santiago Pena thông báo từ chức hôm 5/11. Ảnh: Reuters

Phe đối lập kiên quyết yêu cầu tiếp tục quy trình xét xử luận tội thay vì cho phép ông Pena từ chức. Theo quy định của Paraguay, các cựu tổng thống rời nhiệm sở hợp hiến sẽ tự động trở thành thượng nghị sĩ trọn đời và được hưởng quyền miễn trừ pháp lý. Phe đối lập lo ngại nếu để ông Pena từ chức, chiếc ghế này sẽ trở thành "tấm khiên" giúp ông né tránh trách nhiệm hình sự. Do đó, họ muốn phế truất ông qua luận tội để tước đặc quyền này.

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng xuất phát từ ngân hàng Ueno. Dưới thời chính quyền ông Pena, từ một ngân hàng kỹ thuật số ít được biết đến, ngân hàng Ueno đã trở thành một trong những tổ chức cho vay lớn nhất Paraguay, với tuyên bố sở hữu lượng khách hàng khoảng 60% dân số trưởng thành tại Paraguay. Ngân hàng này cũng quản lý khoảng 850 triệu USD tiền công, bao gồm các khoản vốn liên quan đến các tổ chức nhà nước và quỹ hưu trí.

Hôm 3/10, ngân hàng trung ương đã ra lệnh đưa Ueno vào quy trình xử lý do mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc phong tỏa tiền gửi của 3 triệu khách hàng, khiến hàng trăm nghìn gia đình rơi vào cảnh không thể tiếp cận nguồn tiền để chi trả cho thực phẩm và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày.

Người biểu tình cầm tờ tiền giả có hình Tổng thống Pena liên quan khủng hoảng thanh toán ngày 4/11. Ảnh: AP

Các lãnh đạo ngân hàng đã bị bắt giữ, trong khi người dân xuống đường tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Tổng thống Pena đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ với Grupo Vazquez, tập đoàn kinh doanh từng sở hữu Ueno cho đến tháng 3/2025. Ông cho biết mình đã bán cổ phần tại tập đoàn này vào thời điểm đó và khẳng định không có bất kỳ vai trò không phù hợp nào trong các hoạt động của ngân hàng.

Trong khi đó, các nhà lập pháp phe đối lập cáo buộc ông Pena có xung đột lợi ích, lạm dụng quỹ hưu trí và góp phần che chắn cho ngân hàng này trước sự giám sát của cơ quan chức năng.