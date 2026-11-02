Những điều cần biết về vụ tấn công kỷ lục nhằm vào sàn tiền ảo Binance

Binance đã khôi phục được tính năng rút tiền điện tử và lấy lại được 90% số tài sản bị mất trong vụ tấn công đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền số mà thủ phạm được cho là hacker Triều Tiên...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Hôm thứ Năm tuần trước, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance cho biết tin tặc đã đánh cắp hơn 6 tỷ USD khỏi các ví nóng của sàn, trong một cuộc tấn công được xem là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày Chủ nhật (1/11), Binance thông báo đã khôi phục được tính năng rút bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Trước đó, vào ngày thứ Bảy, sàn giao dịch này cho biết đã phục hồi được tới 90% số tài sản bị mất trong tấn công nói trên. Binance cũng cho biết họ sẽ tiếp tục mua lại số tài sản kỹ thuật số còn thiếu thông qua thị trường mở và các kênh giao dịch trực tiếp (OTC), cho đến khi đạt đủ 100% giá trị cho tất cả các loại token bị mất.

"Tất cả các loại tài sản gồm BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC đều được đảm bảo khôi phục đầy đủ 100%. Binance sẽ tự chịu tổn thất tài chính từ số tiền bị đánh cắp này, thay vì để người dùng phải gánh chịu”, Binance khẳng định trong một tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, vào cuối ngày thứ Bảy, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định những tay tấn công mạng (hacker) từ Triều Tiên đã gây ra vụ tấn công này.

Dưới đây là một số điều cần biết về vụ tấn công:

TIN TẶC TRIỀU TIÊN BỊ CHO LÀ THỦ PHẠM

FBI cho biết các đối tượng tấn công từ Triều Tiên đã rửa số tài sản đánh cắp được từ Binance bằng cách chuyển đổi sang tiền số ethereum. Cơ quan này nhận định rằng kẻ trộm sẽ tiếp tục chuyển đổi các tài sản kỹ thuật số này để chuẩn bị cho "các giai đoạn rửa tiền tiếp theo".

TRM Labs, một công ty chuyên về tình báo blockchain và điều tra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trước đó đã nhận định rằng các tin tặc Triều Tiên chính là thủ phạm trong vụ trộm này. Công ty này cho biết: "Một số đặc điểm của vụ tấn công này trùng khớp với các vụ trộm trước đây có liên quan đến Triều Tiên, chẳng hạn như vụ tấn công sàn Bybit và vụ tấn công KelpDAO vào tháng 4/2026. Các dấu hiệu bao gồm rút những khoản tiền nhỏ qua Tornado Cash để nạp vào ví của kẻ tấn công, quá trình chuẩn bị được thực hiện từ rất lâu trước khi vụ trộm diễn ra, và các chữ ký số được thu thập từ trước rồi thực hiện đồng loạt trong một đợt duy nhất”.

Ban đầu, Binance cho biết các tin tặc có thể đã xâm nhập vào máy tính xách tay của một kỹ sư, dẫn đến việc rút tiền trái phép. Tuy nhiên, trong một thông báo cập nhật trên mạng xã hội vào hôm thứ Sáu, công ty cho biết họ đã xác định được “các điểm xâm nhập bổ sung” khác.

Nhóm hacker Triều Tiên được cho là thực hiện vụ tấn công này có tên là TraderTraitor, mà TRM Labs cho là đã tấn công vào sàn Bybit hồi tháng 2/2025.Trong vụ tấn công đó, Bybit đã mất 1,5 tỷ USD, con số được ghi nhận là vụ trộm tiền điện tử kỷ lục tại thời điểm đó.

TRM cho biết trong vụ tấn công vừa rồi vào Binance, hacker đã rút khoảng 6,36 tỷ USD từ các ví của Binance trên 10 chuỗi khối (blockchain) khác nhau, chỉ trong vòng khoảng 20 phút.

Ông Jonathan Levin, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty phân tích blockchain Chainalysis, cũng nhận định trên mạng xã hội X rằng vụ tấn công Binance nhiều khả năng do nhóm TraderTraitor thực hiện.

Các chuyên gia nhận định rằng trong những năm gần đây, hacker Triều Tiên có thực hiện nhiều vụ tấn công mạng trong lĩnh vực tiền điện tử. Vào tháng 12/2022, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng các vụ tấn công mạng từ Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 1,5 nghìn tỷ won, tương đương 1,1 tỷ USD, dưới dạng tiền điện tử và các tài sản ảo khác trong vòng 5 năm tính đến thời điểm đó. Trong đó, hơn một nửa số tiền này bị đánh cắp chỉ riêng trong năm 2022.

Năng lực tấn công tài sản kỹ thuật số của hacker Triều Tiên được đánh giá là thuộc hàng mạnh nhất thế giới.

VỤ TẤN CÔNG TIỀN SỐ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY?

Ông Garrick Hileman, một chuyên gia phân tích độc lập về tiền điện tử, cho biết có bằng chứng cho thấy tin tặc trong vụ tấn công sàn Binance đã chuyển dịch và chuyển đổi một phần số tài sản chưa được thu hồi. Ông giải thích với hãng tin AP: "Giống như trong hoạt động rửa tiền, những kẻ tấn công đưa số tài sản bị đánh cắp vào các dịch vụ trộn tiền. Họ trộn lẫn số tài sản này với các loại tiền điện tử khác, khiến việc truy vết trở nên khó khăn hơn".

Theo ông Hileman, chưa rõ sẽ mất bao lâu để các tin tặc biến số tài sản đó thành thứ có thể sử dụng được. Ông nhấn mạnh: "Vấn đề cốt lõi là trên thế giới vẫn tồn tại những nơi mà người ta có thể mang bitcoin đến để chuyển đổi thành các dạng tài sản khác".

TRM cùng một số công ty và chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử nhận định rằng vụ tấn công này là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận.

Ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, nói trong một bài đăng trên nền tảng X rằng mặc dù vụ tấn công Binance có thể là vụ lớn nhất xét về giá trị tính bằng USD, nhưng các vụ tấn công trước đây nhằm vào những đơn vị khác - chẳng hạn như sàn giao dịch Mt. Gox - lại gây ra tác động nghiêm trọng hơn nếu xét về số lượng bitcoin bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những vụ tấn công với quy mô như thế này có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai.

"Một cuộc tấn công mạng ở quy mô này là điều chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn, nhất là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ. Các mối đe dọa trên mạng ngày càng trở nên tinh vi và lan rộng hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một vụ tấn công lớn hơn nữa, với hậu quả tài chính nghiêm trọng hơn, xuất hiện”, ông Andy Ward, Phó chủ tịch cấp cao tại công ty an ninh mạng Absolute Security, nhận định với hãng tin AP.

NHỮNG ĐIỂM BẤT ỔN

Theo ông Kok Tin Gan, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty an ninh mạng NyxLab, vụ tấn công này đặt ra câu hỏi tại sao các biện pháp kiểm soát phê duyệt chặt chẽ hơn lại không được áp dụng. "Có vẻ như một chữ ký số nào đó đã cấp cho kẻ tấn công một mã truy cập có toàn quyền và không bao giờ hết hạn đối với một ví nóng của Binance”, ông Kok nói.

Ví nóng là loại ví tiền điện tử lưu trữ "khóa cá nhân" (private keys) - hay các quyền xác thực duy nhất - dưới dạng kỹ thuật số và luôn kết nối với internet.

Trong một đoạn video dài gần 5 phút đăng trên X vào hôm thứ Sáu, ông Richard Teng, đồng CEO của Binance, xác nhận rằng ví nóng của chính Binance đã bị ảnh hưởng. Ông cho biết: "Tài sản của người dùng được bảo vệ theo cấu trúc an ninh đã được thiết lập tại Binance. Phần lớn tài sản nằm trong các ví lạnh và chỉ được chuyển sang ví nóng khi người dùng thực hiện lệnh rút tiền”.

Ví lạnh (cold wallet) là loại ví ngoại tuyến dùng để lưu trữ an toàn.

Binance - được thành lập vào năm 2017 - là một thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số, nơi khách hàng có thể mua bán bitcoin, ether và các loại tiền điện tử khác. Theo thông tin từ công ty, tính đến mùa hè năm nay, Binance đã có hơn 320 triệu người dùng. Giống như nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác, Binance cũng cho phép khách hàng lưu trữ tài sản của họ trên nền tảng, với kỳ vọng rằng sàn sẽ giữ an toàn cho số tiền đó.

Phần lớn thành công của Binance đến từ việc cung cấp các dịch vụ mang tính rủi ro cao, chẳng hạn như cho phép nhà đầu tư vay tiền để đặt cược vào biến động giá của các loại tiền điện tử. Sàn này cũng thu hút khách hàng bằng cách cho phép giao dịch ẩn danh. Trong nhiều năm, Binance đã không thu thập các thông tin cơ bản mà các công ty truyền thống thường yêu cầu để ngăn chặn tội phạm tài chính.

Binance cũng đã trải qua nhiều năm đối mặt với các vấn đề pháp lý và quy định. Năm 2023, công ty thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền và phải nộp phạt 4,3 tỷ USD cho Chính phủ Mỹ. Người sáng lập công ty, ông Zhao, đã bị cơ quan liên bang Mỹ kết án 4 tháng tù. Sau khi chấp hành xong bản án, ông đã chuyển đến Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Giá bitcoin không bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ tấn công nhằm vào Binance. Sáng nay (2/11), giá bitcoin dao động nhẹ trên ngưỡng 78.000 USD, tăng gần 1% so với sáng hôm qua và chỉ giảm khoảng 1,4% so với cách đây 1 tuần.