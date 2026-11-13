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Outlook sập diện rộng, dịch vụ Microsoft mất kết nối trên toàn cầu

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Sự cố của Microsoft khiến hàng loạt người dùng không thể truy cập Outlook, Teams và Microsoft 365.

Lượng báo lỗi dịch vụ Microsoft tăng đột biến, hơn 150.000 lượt với Outlook trên toàn cầu. Ảnh: windowscentral.
Lượng báo lỗi dịch vụ Microsoft tăng đột biến, hơn 150.000 lượt với Outlook trên toàn cầu. Ảnh: windowscentral.

Rạng sáng ngày 13/11 (giờ Hà Nội), hệ thống dịch vụ trực tuyến của Microsoft gặp sự cố diện rộng, khiến hàng loạt người dùng không thể truy cập email Outlook và các ứng dụng làm việc. Sự cố ảnh hưởng đến những dịch vụ dùng hạ tầng của Microsoft, công cụ tích hợp với ChatGPT và Claude.

Hãng phần mềm Mỹ xác định một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động sau khi không vượt qua quy trình kiểm tra tình trạng tự động. Sự cố làm giảm năng lực xử lý, khiến những máy chủ còn lại chịu tải lớn và phát sinh lỗi kết nối.

Công ty đã tạm dừng triển khai các thay đổi hệ thống, phân phối lại lưu lượng truy cập và khởi động lại các máy chủ chịu ảnh hưởng.

Trong cập nhật gần 7h ngày 13/11 (giờ Việt Nam), Microsoft cho biết đã đưa một phần máy chủ trở lại hoạt động và chuyển lưu lượng sang những tuyến kết nối thay thế. Một số khu vực bắt đầu ghi nhận tín hiệu phục hồi, nhưng dịch vụ chưa trở lại bình thường hoàn toàn. Microsoft chưa công bố thời điểm khắc phục triệt để cũng như nguyên nhân kỹ thuật cuối cùng dẫn đến sự cố.

Sau cập nhật từ hãng phần mềm, các dịch vụ này vẫn chưa hoạt động lại tại Việt Nam. Những người dùng, doanh nghiệp làm việc dựa trên hạ tầng của Microsoft gặp gián đoạn nặng nề, phải tìm phương án khác để trao đổi.

Theo PCWorld, vấn đề ban đầu xuất hiện trên Outlook, khi người dùng không thể gửi, nhận email hoặc truy cập hộp thư. Sau đó, nền tảng giám sát Downdetector ghi nhận lượng báo lỗi tăng mạnh ở Microsoft 365, Copilot, OneDrive và Teams.

Đáng chú ý, tình trạng tương tự xuất hiện trên nhiều dịch vụ không thuộc Microsoft, bao gồm Amazon, Facebook, Salesforce, Slack, Reddit và nền tảng AI Claude của Anthropic. Downdetector ghi nhận gần 150.000 lượt báo lỗi liên quan đến Outlook vào khoảng 3h sáng (giờ Hà Nội). Hàng nghìn báo cáo khác liên quan đến Teams, Copilot và bộ ứng dụng Microsoft 365.

Microsoft xác nhận người dùng tại châu Mỹ gặp khó khăn khi kết nối hộp thư Exchange Online. Sau đó, công ty mở rộng cảnh báo, cho biết sự cố có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối Microsoft 365 ở bất kỳ khu vực nào.

Ảnh hưởng của sự cố cũng lan tới một số công cụ AI sử dụng dịch vụ Microsoft. Theo Reuters, OpenAI ghi nhận lỗi ở các công cụ kết nối Microsoft 365 trong ChatGPT. Người dùng có thể không tạo được kết nối mới hoặc gặp trục trặc khi sử dụng những tính năng liên quan.

Anthropic cũng xác nhận các công cụ truy cập email, lịch và tìm kiếm thông qua Microsoft 365 trên Claude gặp lỗi. Tính năng Claude for Outlook chịu ảnh hưởng tương tự. Đây là sự cố ở các thành phần tích hợp, không phải toàn bộ ChatGPT hay Claude ngừng hoạt động.

Trong khi đó, PCWorld cho biết hệ thống theo dõi Cloudflare Radar không ghi nhận bất thường tương ứng. Trang trạng thái Google Cloud cũng không phát cảnh báo sự cố diện rộng. AWS chỉ thông báo một vấn đề cục bộ tại khu vực Tokyo.

Vụ việc đang được cập nhật.

znews.vn
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#Outlook sập toàn cầu #Sự cố máy chủ Microsoft #sự cố Microsoft #Microsoft 365

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