Người Việt tìm gì trên mạng: Giá iPhone 18, công cụ AI và việc làm IT

Người dùng Việt tìm kiếm liên quan iPhone 18 tăng đột biến trong quý 3 - 2026 - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Báo cáo Xu hướng tìm kiếm quý 3/2026 do Cốc Cốc vừa công bố ghi nhận tổng lượng tìm kiếm ở 8 chủ đề chính tăng 3,6%. Trong đó, thể thao tăng mạnh nhất với 69%, công nghệ tăng 8,1% và giải trí tăng 4,2%.

Hỏi giá iPhone 18, "soi" pin máy cũ

Bước vào mùa công nghệ cao điểm cuối năm, giá bán trở thành một trong những mối quan tâm nổi bật của người dùng. Từ khóa "giá iPhone 18" tăng 2.802%, cao hơn nhiều so với mức tăng 532% của từ khóa "iPhone 18".

Các truy vấn về sản phẩm mới cũng tăng mạnh, như "iPhone gập" (+551%) và "iPhone 18 khi nào ra mắt" (+270%).

Ở thị trường máy đã qua sử dụng, người dùng chú ý đến cả giá bán lẫn tình trạng thiết bị. Từ khóa "iPhone 13 Pro Max cũ Hà Nội" tăng 281%, "iPhone 15 Pro Max cũ" tăng 235%. Câu hỏi "mua iPhone cũ pin bao nhiêu là tốt" cũng tăng 243%.

Những con số này cho thấy người dùng tìm kiếm thông tin ở cả phân khúc điện thoại mới lẫn máy cũ, trong đó có những truy vấn tập trung vào giá và chất lượng pin.

Tìm AI để học tập, làm việc thay vì chỉ trò chuyện

Bên cạnh ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek và ứng dụng AI Hay, các nền tảng phục vụ nhu cầu cụ thể ghi nhận mức tăng đáng chú ý.

Ứng dụng thẻ ghi nhớ từ vựng OpenQuiz AI tăng 1.726%, Dola AI tăng 1.352% và nền tảng tạo tài liệu Genspark AI tăng 108%. Các truy vấn mang tính kỹ thuật như "DeepSeek API" tăng 80%, trong khi "ChatGPT Plus" tăng 27%.

Diễn biến này cho thấy người dùng ngày càng tìm kiếm các công cụ AI gắn với nhu cầu học tập, tạo tài liệu và xử lý công việc, thay vì chỉ quan tâm đến những nền tảng phổ biến.

Việc làm IT

Ở lĩnh vực tuyển dụng công nghệ thông tin (IT), các từ khóa liên quan đến việc làm tại địa phương tăng mạnh. "Việc làm IT Đà Nẵng" tăng 1.375%, "việc làm IT Helpdesk Cần Thơ" tăng 434% và "việc làm IT Khánh Hòa" tăng 91%.

Người tìm việc cũng quan tâm hơn đến việc chuẩn bị hồ sơ, với từ khóa "tải mẫu CV xin việc Word" tăng 62% và "CV Harvard" tăng 54%. Các cơ hội thực tập chuyên ngành cũng được chú ý, trong đó "AI Engineer Intern HCM" tăng 122% và "Data Engineer Intern" tăng 58%.

Ngoài IT, nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển dụng gia sư tăng 3.080%, còn "tuyển dụng điều dưỡng" tăng 2.787%.

Thể thao dẫn đầu xu hướng tìm kiếm

Trong 8 chủ đề được thống kê, thể thao tăng trưởng mạnh nhất, đạt 69%. Các truy vấn tập trung vào lịch thi đấu và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026. Ở nhóm nhân vật, Lionel Messi dẫn đầu với mức tăng 340%, tiếp theo là Kylian Mbappé (+168%) và Lamine Yamal (+155%).

Các tìm kiếm gắn với đời sống thường nhật cũng tăng đáng kể. Từ khóa "Nghỉ lễ 2/9" tăng 974%, "bão áp thấp nhiệt đới" tăng 516% và "nộp phạt vi phạm giao thông online" tăng 470%.

Trong lĩnh vực du lịch, "mùa nước nổi miền Tây" tăng 469%, còn "homestay Vũng Tàu" tăng 519%, cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với các điểm đến và trải nghiệm du lịch.