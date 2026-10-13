Chủ tịch Microsoft cảnh báo: AI đang được quản lý lỏng hơn cả máy giặt

Biểu tượng Microsoft. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 12/10, trong chương trình podcast Big Boss Interview của BBC phát hành ngày 11/10, Chủ tịch Microsoft Brad Smith đã đưa ra một phép so sánh đáng chú ý về sự khác biệt giữa quy định an toàn đối với AI và các sản phẩm tiêu dùng thông thường.

Ông Smith nhận định: “Hiện nay, chiếc máy giặt của bạn còn phải tuân thủ nhiều quy định an toàn hơn AI. Mỗi hộp sữa mà bạn nhìn thấy trong cửa hàng tạp hóa đều phải tuân thủ các quy định về an toàn và chịu sự kiểm tra”.

Mô tả AI vừa là “công cụ” vừa có thể trở thành “vũ khí”, ông Smith cho rằng các công ty công nghệ cần xây dựng cơ chế ngắt khẩn cấp (kill switch), cho phép con người tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động của hệ thống AI khi xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát.

Chủ tịch Microsoft cũng kêu gọi ban hành các đạo luật yêu cầu doanh nghiệp phải báo cáo những sự cố liên quan đến các hệ thống AI có hành vi nguy hiểm, đồng thời thông báo cho những người bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, ông Smith đề xuất các cơ quan chính phủ tiến hành đánh giá độc lập đối với những công nghệ AI mới nhằm xác định các rủi ro tiềm ẩn.

Chủ tịch Microsoft nhấn mạnh: “Chúng ta đã biết cách thực hiện điều này đối với các sản phẩm khác. Chúng ta nên phát huy những kinh nghiệm đó và suy nghĩ về cách áp dụng chúng đối với AI”.

Những phát biểu của Chủ tịch Microsoft được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc tranh luận về việc liệu có nên làm chậm quá trình phát triển và triển khai các hệ thống AI tiên tiến cho đến khi những biện pháp bảo đảm an toàn chặt chẽ hơn được thiết lập hay không.

Ông Smith cảnh báo: “Khi nhìn vào những tác nhân AI đã vượt khỏi sự kiểm soát của con người, khi nhìn vào những mô hình AI mạnh đến mức đang đặt an ninh mạng toàn cầu trước nguy cơ bị đe dọa, tôi muốn nói rằng: Thời điểm phải hành động đã đến”.

Những cảnh báo của Chủ tịch Microsoft đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa tốc độ phát triển của AI và khả năng kiểm soát rủi ro của các cơ quan quản lý.

Khi các hệ thống AI ngày càng được trao quyền thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, việc xác định trách nhiệm của doanh nghiệp, thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp và kiểm định an toàn độc lập có thể trở thành những yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng khung pháp lý cho công nghệ này.