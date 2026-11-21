Ngày 21/11, Viettel Hà Tĩnh tổ chức trao giải nhất tháng 10/2026 của chương trình “Tammi an toàn, 5G siêu tốc - Trúng quà cực sốc” là một tivi Samsung Mini LED 75 inch cho khách hàng Trần Lê Mai Nhớ (xã Đức Thọ), chủ thuê bao 0974.XXX.XXX. Đây là khách hàng may mắn được xác định trong số hàng chục nghìn khách hàng tham gia trải nghiệm và đồng hành cùng chương trình trên địa bàn Hà Tĩnh trong tháng 10/2026.

Viettel Hà Tĩnh trao giải nhất tháng 10/2026 của chương trình “Tammi an toàn, 5G siêu tốc - Trúng quà cực sốc” là một tivi Samsung Mini LED 75 inch cho khách hàng Trần Lê Mai Nhớ (xã Đức Thọ)

Được biết, chương trình “Tammi an toàn, 5G siêu tốc - Trúng quà cực sốc” diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 31/12/2026, dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động Viettel trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị giải thưởng lên đến 178 triệu đồng. Trong đó, giải đặc biệt là một xe máy Honda SH125i; 3 giải nhất tương ứng với các tháng 10, 11 và 12/2026, mỗi giải là một tivi Samsung Mini LED 75 inch.

Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện: hòa mạng mới thuê bao di động Viettel 5G (trả trước hoặc trả sau); đăng ký gói cước 5G có giá trị từ 100.000 đồng trở lên; hoặc cài đặt ứng dụng Viettel Tammi và sử dụng ít nhất một tính năng như nhắn tin, gọi thoại, gọi video, trợ lý Tammi, họp trực tuyến... Không chỉ mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị, chương trình còn giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ 5G siêu tốc cùng những tiện ích của Viettel Tammi, mang lại sự thuận tiện trong kết nối, liên lạc và sử dụng các dịch vụ số hằng ngày.

Chương trình “Tammi an toàn, 5G siêu tốc - Trúng quà cực sốc” diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 31/12/2026, dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động Viettel trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị giải thưởng lên đến 178 triệu đồng.

Viettel Tammi là nền tảng cuộc sống số hợp nhất dành cho cá nhân và gia đình, tích hợp trọn vẹn từ liên lạc miễn phí (gọi thoại, gọi video, họp nhóm, nhắn tin), quản lý hộ gia đình, dịch vụ viễn thông đến trợ lý AI thông minh.

Kể từ khi ra mắt chính thức vào đầu tháng 8/2026, Tammi đã tạo nên sự lan tỏa ấn tượng khi cán mốc 5 triệu người dùng chỉ sau 2 tuần và nhanh chóng chạm mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng (ghi nhận ngày 27/10/2026 theo công bố của Viettel Telecom). Ứng dụng liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải về tại Việt Nam, từng bước trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Hòa chung tinh thần đó, từ ngày 10/10/2026 đến ngày 31/12/2026, Viettel Hà Tĩnh chính thức triển khai chương trình tri ân đặc biệt mang tên “Tammi an toàn, 5G siêu tốc - Trúng quà cực sốc”. Sức hút của ứng dụng tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ khi chỉ riêng trong tháng 10/2026, đã có tới 12.835 khách hàng tham gia trải nghiệm và sử dụng Tammi Viettel và các dịch vụ liên quan.