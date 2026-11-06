Bill Gates: 'AI có thể gây ra đại dịch tệ hơn Covid-19'

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tương lai AI do Financial Times tổ chức hôm 4/11, nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết khả năng đáng kinh ngạc của các mô hình AI đồng nghĩa "cả tiềm năng mang đến lợi ích lẫn nguy cơ gây hại đều rất lớn". Ông nhận định, mối nguy lớn trước mắt là kẻ xấu dùng AI tạo ra vũ khí sinh học hoặc tấn công các lỗ hổng an ninh mạng trên toàn xã hội, nhất là khi một số mô hình mở cho phép truy cập tự do qua mặt được biện pháp bảo vệ và giám sát.

Gates cảnh báo mức độ thiệt hại của sự cố an ninh sinh học do AI "có thể tồi tệ hơn đáng kể so với Covid". Ông cũng phàn nàn nỗ lực quốc tế nhằm điều chỉnh, giám sát hoạt động và ảnh hưởng của AI đang gặp trở ngại do Nhà Trắng thiếu hành động. "Quá trình hành động sẽ có ít giá trị nếu Mỹ không tham gia. Vì vậy, chúng ta đang rơi vào thế bế tắc. Câu hỏi duy nhất là cần xảy ra bao nhiêu sự kiện tồi tệ nữa thì họ mới thay đổi lập trường", ông nói.

Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, dự lễ trao giải Breakthrough Prize thường niên lần thứ 12 tại California, Mỹ, ngày 18/4. Ảnh: AFP

Bill Gates từng nhiều lần đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về việc AI đang phát triển theo hướng có thể bị lạm dụng hoặc vượt tầm kiểm soát của con người, gây hậu quả thảm khốc. Tháng trước, ông cảnh báo tội phạm mạng có thể dùng mô hình AI tiên tiến để phá vỡ hệ thống tài chính và tống tiền doanh nghiệp.

Hồi tháng 9, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông nói AI có thể gây hậu quả khủng khiếp nếu rơi vào tay kẻ xấu, kêu gọi chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn. "AI chắc chắn đủ mạnh để gây ra những sự kiện dẫn đến một tỷ cái chết. Rất khó xóa sổ 100% nhân loại, nhưng chưa bao giờ có 'vũ khí' nào mạnh như sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu với công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất", ông nhận định.

Khi người phỏng vấn đặt câu hỏi về việc các công ty tự điều chỉnh AI, Gates trả lời: "Không ai nghĩ tự điều chỉnh là đủ. Cần lực lượng thực thi pháp luật và chính trị gia tham gia thảo luận về những biện pháp bảo vệ và giám sát".

Dù vậy, trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ lời kêu gọi siết chặt quy định chính phủ với AI. Ông gọi nỗ lực xây dựng các hướng dẫn về AI của G20 là "âm mưu toàn cầu", đồng thời ủng hộ ngành công nghệ tự điều chỉnh.

Theo Business Insider, Bill Gates từng lạc quan về AI, nhưng thay đổi quan điểm vào hè năm nay. Trong bài viết xuất bản hồi tháng 8, ông cho rằng thế giới chưa có kế hoạch nào để triển khai AI an toàn.

Theo ông, trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích to lớn trong những lĩnh vực như nông nghiệp, y học, tạo bước đột phá trong phòng ngừa và điều trị bệnh tật. Nhưng quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên AI tiềm ẩn nhiều rủi ro như làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp, gây tổn hại đến sự phát triển của trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm.