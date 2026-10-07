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Sam Altman: 'Thế giới nên chấp nhận những điều tồi tệ của AI'

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CEO OpenAI Sam Altman cho rằng cần chấp nhận một số rủi ro của AI để đổi lấy những lợi ích lớn hơn mà công nghệ mang lại.

Trong chương trình postcard Decoded của Politico ngày 5/10, Altman cho rằng có sự khác biệt lớn giữa công ty ông với đối thủ Anthropic - startup vốn ủng hộ kiểm soát AI thật chặt, trong quan điểm về an toàn.

"Một điểm khác biệt giữa chúng tôi và những người có quan điểm nghiêm ngặt hơn về an toàn AI là, chúng tôi tin thế giới nên chấp nhận một số điều tồi tệ xảy ra để đổi lấy lợi ích của công nghệ này và để con người có quyền tự quyết sử dụng AI rộng rãi đến đâu", Altman chia sẻ.

Người đứng đầu OpenAI nói ông không thể đảm bảo không xảy ra những vụ tấn công mạng lớn, lạm dụng công nghệ, lừa đảo hay bất cứ điều tồi tệ nào khác. Tuy nhiên, ông tin những điều tốt đẹp con người làm được với AI sẽ vượt xa điều xấu.

Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng ông không chấp nhận "rủi ro thực sự thảm khốc", bao gồm nguy cơ "mất kiểm soát AI nghiêm trọng".

Sam Altman, CEO OpenAI, trong Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17/6/2026. Ảnh: Reuters
Sam Altman, CEO OpenAI, trong Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17/6/2026. Ảnh: Reuters

Theo Business Insider, Anthropic từ lâu đã được coi là công ty ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng quy định về AI, khác với cách tiếp cận "nhẹ nhàng" của OpenAI. Nhưng sự khác biệt giữa hai công ty AI hàng đầu đã thu hẹp lại trong vài tháng qua, khi OpenAI có những tác nhân vượt kiểm soát, thực hiện một số cuộc tấn công mạng quy mô lớn, và chuyển sang ủng hộ quy định chặt chẽ hơn.

Đầu tháng 9, Dario Amodei, CEO Anthropic, đăng bài luận dài 3.800 từ trên blog, cho biết ông đã tiến hành phân tích nhiều tháng qua và tin chắc cần làm chậm quá trình phát triển AI. Amodei đề cập đến việc tác nhân OpenAI vượt kiểm soát, xâm nhập nền tảng Hugging Face hồi tháng 7, coi đây là một trong những nguyên nhân "làm gia tăng lo ngại".

"Với tốc độ phát triển năng lực AI ngày càng nhanh, tôi lo ngại trong vòng 6-12 tháng tới, một 'bầy AI' như vậy có thể chiếm lĩnh toàn bộ Internet", Amodei nhấn mạnh.

Mối quan hệ giữa Altman và Amodei tương đối căng thẳng nhiều năm qua, nhưng lần này CEO OpenAI ủng hộ quan điểm của đối thủ. Altman viết trên X hôm 12/9: "Tôi đồng ý với Dario rằng chúng ta cần điều chỉnh nhịp độ phát triển AI tiên tiến. Đây là chủ đề trọng yếu trong các cuộc thảo luận của chúng tôi tại OpenAI vài tuần qua".

vnexpress.net
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#AI #OpenAI #Sam Altman #An toàn AI #Phát triển AI #Chính sách AI #Anthropic

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