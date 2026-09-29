AI đủ mạnh để gây ra những sự kiện khiến một tỷ người chết

"AI chắc chắn đủ mạnh để gây ra những sự kiện dẫn đến một tỷ cái chết. Rất khó xóa sổ 100% nhân loại, nhưng chưa bao giờ có 'vũ khí' nào mạnh như sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu với công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất", Gates nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News tuần này.

Cuộc phỏng vấn đề cập đến bài viết của CEO Anthropic Dario Amodei hôm 12/9, trong đó trình bày kế hoạch làm chậm tốc độ phát triển AI. Ba bước được đưa ra gồm tăng cường xác minh các công ty AI từ bên thứ ba, khuyến khích họ phối hợp và thiết lập tiêu chuẩn an toàn chung, kêu gọi chính phủ các nước hợp tác. Người dẫn chương trình sau đó đặt câu hỏi: "Ông nghĩ các công ty tự điều chỉnh là đủ, hay cần đi kèm với pháp luật?"

"Không ai nghĩ tự điều chỉnh là đủ cả", Gates trả lời, khẳng định cần có luật do chính phủ thông qua. "Cần lực lượng thực thi pháp luật và chính trị gia tham gia thảo luận về những biện pháp bảo vệ và giám sát".

Theo Business Insider, Bill Gates từng lạc quan về AI, nhưng thay đổi quan điểm vào hè năm nay. Trong bài viết xuất bản hồi tháng 8, ông cho rằng thế giới chưa có kế hoạch nào để triển khai AI an toàn. "Tôi tin chúng ta cần thời gian để chuẩn bị cho giai đoạn xáo trộn về xã hội, chính trị và kinh tế sắp tới. Nếu ai đó đưa ra được kế hoạch đáng tin cậy để giảm tốc độ phát triển AI toàn cầu, tôi có thể sẽ ủng hộ", ông nói.

Theo ông, trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích to lớn trong những lĩnh vực như nông nghiệp, y học, tạo bước đột phá trong phòng ngừa và điều trị bệnh tật. Nhưng quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên AI tiềm ẩn nhiều rủi ro như làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp, gây tổn hại đến sự phát triển của trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm.

"Khi trở nên mạnh mẽ hơn, các mô hình có thể bắt đầu hành động chống lại lợi ích của con người", ông viết.

Nhà đồng sáng lập Microsoft cũng cảnh báo chính phủ trên thế giới chưa sẵn sàng cho AI và kêu gọi đoàn kết. "Có nhiều phim kể về người ngoài hành tinh đến, sau đó Mỹ, Trung Quốc và mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề một cách thần kỳ. AI cũng giống với trí tuệ ngoài hành tinh đó. Nó đang ở đây, tốt nhất chúng ta nên hành động như trong những bộ phim", ông nói với Reuters hôm 15/9.