Cảnh báo rủi ro pháp lý từ các tác nhân AI tự hành

Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ phải đối mặt với những khiếu nại pháp lý phức tạp từ khách hàng và người dùng liên quan đến hành vi của các tác nhân AI tự hành mất kiểm soát.
Anthropic thừa nhận đang đứng trước những rủi ro pháp lý khổng lồ và khó lường. Công nghệ tác nhân AI của hãng được thiết kế để có quyền truy cập sâu vào hệ thống dữ liệu của khách hàng và có thể vận hành độc lập liên tục.
Trong bản cáo bạch đệ trình chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Anthropic nêu rõ các khả năng tự hành này có thể làm gia tăng nguy cơ gây hại, khi những sai sót kỹ thuật, sự lệch chuẩn mục tiêu hoặc việc bị khai thác lỗ hổng bảo mật có thể dẫn tới các hậu quả thực tế nghiêm trọng. Đáng lo ngại nhất là nguy cơ AI tự ý thực hiện những hành động không thể hoàn tác, ví dụ như xóa sạch dữ liệu hệ thống hoặc tự động thực hiện các giao dịch tài chính trái phép.
Thời gian qua, một loạt sự cố liên quan đến những tác nhân AI mất kiểm soát - từ việc các tác nhân của OpenAI tấn công mạng một công ty khởi nghiệp AI và xâm nhập cổng dữ liệu y tế của Chính phủ Australia, cho đến các sự cố an ninh mạng liên quan đến mô hình Claude của chính Anthropic - đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt giữa giới nghiên cứu, giới đầu tư và các nhà lập pháp xung quanh việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại do hệ thống AI tự hành gây ra.
Anthropic thẳng thắn thừa nhận các điều khoản giới hạn trách nhiệm trong hợp đồng của công ty có thể "không đủ hiệu lực hoặc không thỏa đáng" trước những vụ kiện tụng liên quan đến tác nhân tự hành.
Theo công ty, khung pháp lý hiện hành vẫn chưa hoàn thiện và có thể đẩy hãng vào những vụ kiện tụng khó dự đoán, bao gồm việc chưa thể xác định hành vi của tác nhân AI sẽ được phân loại pháp lý là sản phẩm, dịch vụ hay một hình thức nào khác, cũng như việc hành động của AI có ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với người triển khai nó hay không.
Đáng chú ý, trong bản cáo bạch, Anthropic còn tiết lộ các mô hình AI của hãng từng bị lợi dụng "theo những cách có thể dẫn đến hành vi tự hại, bạo lực đối với người khác hoặc gây ra các hậu quả tiêu cực", bất chấp việc công ty đã thiết lập những cơ chế phòng ngừa an toàn. Mặc dù đối thủ OpenAI hiện đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến các trường hợp tự tử và suy giảm sức khỏe tâm thần do sử dụng ChatGPT, nhưng Anthropic cho đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp tương tự nào bị đưa ra công chúng.
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