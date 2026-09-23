VinSpeed ký hợp đồng hơn 1 tỷ USD với "ông lớn" đường sắt Đức

Thông tin trên được Reuters cho biết ngày 22/9. Phía Vingroup cũng xác nhận thông tin và giá trị thỏa thuận kể trên.

Trong đó, Siemens Mobility sẽ cung cấp tàu hỏa còn VinSpeed sẽ thi công đường ray. Thỏa thuận này giúp hai công ty phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối từ Hà Nội đi Quảng Ninh và từ Bến Thành đi Cần Giờ.

Cuối năm ngoái, hai công ty đã ký kết thỏa thuận khung với nhau. Trong đó, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo, cùng với hệ thống thông tin liên lạc và điện khí hóa cho hai tuyến đường sắt của VinSpeed. Đây là hệ thống tàu điện thân rộng, dạng ống rống, có tốc độ lên đến 350 km/h.

Đồng thời, doanh nghiệp đến từ Đức còn phối hợp chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phương án bảo trì trong quá trình vận hành.

Siemens Mobility là mảng kinh doanh chuyên về đường sắt và giao thông trực thuộc tập đoàn Siemens đến từ Đức. Với hơn 175 năm kinh nghiệm trong ngành, doanh nghiệp này là nhà cung cấp công nghệ lõi, đặt nền móng cho nhiều hệ thống đường sắt cao tốc tại Mỹ, Nga, Trung Quốc...

Minh họa tàu tốc độ cao của VinSpeed. Ảnh: VIC

VinSpeed là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng, được thành lập hồi tháng 5 năm ngoái. Công ty hiện có vốn điều lệ khoảng 45.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm 51% vốn công ty này. Các cổ đông còn lại gồm Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) giữ 35%, Vingroup là 10% và ông Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng - hai con trai ông Phạm Nhật Vượng - sở hữu 1% cổ phần.

Doanh nghiệp này còn là chủ đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao như Bến Thành - Cần Giờ (54 km), Hà Nội - Hạ Long (120 km), với tổng vốn khoảng 202.000 tỷ đồng. Họ đặt mục tiêu vận hành thương mại hai tuyến này vào năm 2028.