Chi tiết cụm camera chưa từng có của iPhone 18 Pro Max

Sau nhiều năm nghiên cứu và làm chủ công nghệ, CT UAV, thành viên CT Group Hi-Tech vừa công bố thiết kế và bay thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng CT Pegas 230, có khối lượng cất cánh tối đa 230kg và khả năng mang tải tới 100kg.
Trong khi nhiều địa phương trên cả nước đang tìm cách thu hút người dân theo dõi và tương tác với các kênh truyền thông của chính quyền, thì kênh truyền thông số của UBND phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ghi nhận những tín hiệu khả quan.
Những khó khăn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, tìm thị trường và huy động nguồn lực sẽ được trao đổi thẳng thắn tại diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp).
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, từ ngày 28/9, VNeID có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó tài khoản có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao đăng ký không chính chủ và được mở rộng nhiều tiện ích phục vụ người dân.
Apple không phải hãng đầu tiên phát triển điện thoại màn hình gập, nhưng sức mạnh của iPhone và hệ sinh thái iOS có thể giúp iPhone Duo trở thành cú hích quan trọng, đưa dòng sản phẩm này đến gần hơn với thị trường đại chúng.
Nhiều ý tưởng khởi nghiệp ở Hà Tĩnh đã được tiếp sức để hoàn thiện sản phẩm, tìm đầu ra và từng bước đứng vững trên thị trường. Không ít sản phẩm đã vươn ra ngoài tỉnh, xuất khẩu hoặc hình thành những mô hình sản xuất, kinh doanh có giá trị.