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Cỗ quan tài làm từ 110kg vàng - cổ vật đắt giá nhất từng được phát hiện

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Hơn 3.300 năm sau khi được chế tác, chiếc quan tài vàng của Tutankhamun vẫn khiến người hiện đại kinh ngạc bởi vẻ đẹp và lượng vàng khổng lồ tạo nên nó.

Khi nhà khảo cổ học Howard Carter mở lăng mộ KV62 ở Thung lũng các vị vua vào năm 1922, thế giới lần đầu được nhìn thấy một kho báu gần như còn nguyên vẹn của Ai Cập cổ đại. Trong số hàng nghìn hiện vật, nổi bật nhất là hệ thống quan tài nhiều lớp bảo vệ xác ướp của vị pharaoh trẻ Tutankhamun.

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Ảnh: meisterdrucke

Điều thú vị là Tutankhamun không được đặt trực tiếp trong một chiếc quan tài duy nhất. Xác ướp nằm trong ba quan tài hình người lồng vào nhau, sau đó toàn bộ được đặt bên trong một quách bằng đá thạch anh. Chiếc trong cùng chính là kiệt tác khiến hậu thế kinh ngạc: một quan tài được chế tác từ vàng nguyên khối, nặng tới 110,4 kg.

Chiếc quan tài có hình dáng Tutankhamun trong tư thế Osiris – vị thần cai quản thế giới người chết. Hai cánh tay bắt chéo trước ngực, bàn tay nắm những biểu tượng quyền lực của nhà vua. Toàn bộ thân quan tài được phủ những họa tiết tinh xảo, trong đó khuôn mặt nhà vua nổi bật với vẻ trang nghiêm, được tạo hình theo lý tưởng nghệ thuật hoàng gia Ai Cập.

Ảnh: aljarida
Ảnh: aljarida

Điều đáng chú ý là người thợ Ai Cập cổ đại không chỉ đơn giản “đúc một chiếc hộp bằng vàng”. Quan tài được tạo hình, chạm khắc và trang trí với trình độ kim hoàn rất cao. Những đường nét trên khuôn mặt, kiểu tóc, biểu tượng hoàng gia và các chi tiết trang trí đều được xử lý nhằm biến chiếc quan tài thành hình ảnh lý tưởng hóa của vị pharaoh.

Bên ngoài chiếc quan tài vàng còn có hai lớp quan tài khác. Quan tài giữa được làm bằng gỗ phủ vàng và trang trí bằng thủy tinh nhiều màu, trong khi quan tài ngoài cùng cũng bằng gỗ mạ vàng. Chính sự kết hợp giữa ba lớp này cho thấy tang lễ hoàng gia Ai Cập không chỉ nhằm bảo vệ cơ thể mà còn mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc: giúp nhà vua vượt qua cái chết và tiếp tục tồn tại trong thế giới bên kia.

Ảnh: egyptindependent
Ảnh: egyptindependent

Khi được phát hiện, chiếc quan tài vàng nằm bên trong quan tài giữa và được phủ vải lanh. Khi mở ra, các nhà khảo cổ nhìn thấy xác ướp Tutankhamun với chiếc mặt nạ vàng nổi tiếng bao phủ phần đầu.

Ngày nay, chiếc quan tài vàng nguyên khối được lưu giữ tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Nó không chỉ là một trong những báu vật nổi tiếng nhất của Tutankhamun mà còn là bằng chứng đặc biệt về trình độ luyện kim, nghệ thuật và thế giới quan của Ai Cập thời Tân Vương quốc.

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