Thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng mang tải 100kg

UAV CT Pegas 230 có khối lượng cất cánh tối đa 230kg, tải trọng tới 100kg. (Ảnh: CT Group)

CT Pegas 230 được phát triển hướng tới các nhu cầu vận tải tại những khu vực có địa hình phức tạp, khó tiếp cận bằng phương tiện truyền thống. UAV có thể được ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa, vật tư, thiết bị tại khu vực miền núi, Tây Bắc, Tây Nguyên, vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long cũng như biển, đảo.

Trong lĩnh vực xây dựng và khai khoáng, UAV có thể hỗ trợ đưa vật tư, thiết bị tới các công trình, khu vực mỏ hoặc địa bàn có địa hình hiểm trở. Với ngành năng lượng, phương tiện được định hướng phục vụ vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt thiết bị tại các công trình điện gió, điện mặt trời và hệ thống truyền tải điện.

Đối với khu vực biển, đảo và các công trình ngoài khơi, CT Pegas 230 được kỳ vọng có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa giữa đất liền, đảo, tàu và các điểm công trình, qua đó giảm phụ thuộc vào điều kiện vận chuyển mặt đất hoặc đường thủy.

Một trong những hướng ứng dụng được CT UAV nhấn mạnh là cứu hộ, cứu nạn. Trong điều kiện mưa bão, lũ lụt, khi nhiều khu vực bị chia cắt hoặc giao thông bị gián đoạn, UAV vận tải có thể được sử dụng để đưa lương thực, nước uống, thuốc men và vật tư thiết yếu đến những địa điểm khó tiếp cận.

Theo các kỹ sư của CT UAV, phát triển UAV vận tải hạng nặng đặt ra yêu cầu cao về kết cấu khung thân, hệ thống động lực, điều khiển bay, khả năng ổn định khi mang tải lớn và vận hành trong điều kiện gió mạnh. Việc làm chủ đồng bộ các công nghệ này là một trong những điều kiện quan trọng để đưa UAV vận tải vào khai thác thực tế.

Sau giai đoạn tập trung làm chủ công nghệ, CT UAV đang chuyển sang phát triển các sản phẩm và giải pháp do doanh nghiệp tự nghiên cứu, thiết kế. Doanh nghiệp cho biết các sản phẩm UAV đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và một số thị trường nước ngoài.

Ông Trần Quang Khôi, Phó Tổng Giám đốc CT UAV cho biết, quá trình nghiên cứu UAV đòi hỏi đầu tư lâu dài về nhân lực, cơ sở vật chất và công nghệ. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Nhà nước và xã hội đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Cùng với CT Pegas 230, CT UAV đang nghiên cứu dòng UAV vận tải siêu nặng với khả năng mang tải tới 500kg. Sản phẩm này đang được phát triển và dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Việc hình thành các dòng UAV vận tải có tải trọng ngày càng lớn đang mở thêm hướng ứng dụng cho phương tiện bay không người lái trong logistics, xây dựng, năng lượng, nông nghiệp, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động kinh tế tại những khu vực có điều kiện địa hình đặc thù.