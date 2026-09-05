Đề xuất khai thác mỏ vàng 1.247kg tại Việt Nam

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án khai thác và chế biến quặng vàng gốc khu vực Nậm Kha Á (xã Mù Cả và xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu) vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 422 tỷ đồng, sử dụng 126ha đất; công suất khai thác 17.000 tấn quặng nguyên khai/năm. Quy trình luyện kim là thủy luyện, hóa tách rồi thu hồi vàng, bạc từ quặng.

Khu vực mỏ vàng gốc Nậm Kha Á (Ảnh: ĐTM).

Mỏ vàng gốc Nậm Kha Á được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt trữ lượng vàng, bạc tại quyết định ban hành năm 2017.

ĐTM cho thấy trữ lượng khai thác gần 410.000 tấn quặng. Trong quặng nguyên khai chứa hơn 1.383kg vàng và 4.613kg bạc theo tính toán, là nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến thuộc dự án.

Dự kiến, vàng kim loại sau khi chế biến thành vàng thương phẩm của toàn bộ dự án sẽ thu được trên 1.247kg vàng chất lượng trên 99,9%Au và 3.898kg bạc (đi kèm) trên 99,9%Ag.

Căn cứ quy định pháp luật về môi trường, dự án khai thác chế biến quặng vàng gốc Nậm Kha Á là khai thác khoáng sản nhóm I, thuộc danh mục nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường khi sử dụng các loại rừng và đất có rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, chuyển đổi diện tích hơn 66ha rừng tự nhiên sản xuất sang hoạt động khoáng sản.

Đáng chú ý, ĐTM thông tin dự án không đủ điều kiện xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh theo Quyết định số 21/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại khu vực dự án không ghi nhận có các công trình liên quan đến an ninh quốc phòng, không có nhà dân và chưa phát hiện các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di chỉ khảo cổ học.

Tuy nhiên, giáp ranh với dự án này có một mỏ vàng khác, diện tích 3,65ha, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào tháng 4 năm nay. Do vậy hai dự án sẽ có những tác động liên quan không thể tránh khỏi.

Báo cáo ĐTM thông tin sẽ tổ chức xin ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ truyền khoáng, luyện kim loại màu quý, chuyên gia hóa - môi trường, kinh tế, sinh thái, khí tượng, y tế... để đưa ra các dự báo và giải pháp xử lý tốt nhất nhằm giảm tác động môi trường của dự án.

Cũng theo ĐTM, tỉnh Lai Châu đang lập quy hoạch Khu dự trữ thiên nhiên Mường Tè - khoảng cách gần nhất tới đến dự án mỏ vàng 6-10km theo đường chim bay.

Dự án mỏ vàng gốc Nậm Kha Á có tuổi thọ 27 năm kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác.

Dự kiến từ quý I/2028 tới quý II/2029, chủ dự án sẽ khởi công xây dựng, thi công các hạng mục công trình và hoàn thành dự án đưa vào hoạt động khai thác, chế biến.

Doanh nghiệp ở Cao Bằng đề xuất thăm dò mỏ vàng ở Đà Nẵng

Một doanh nghiệp có trụ sở tại xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vừa có văn bản đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thăm dò mỏ vàng tại khu vực Bồng Miêu, xã Phú Ninh và xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng. Diện tích thăm dò trên 9.185ha và thời gian thăm dò 30 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép.

Doanh nghiệp đã ký hợp đồng nguyên tắc với Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ về việc lập và thi công đề án thăm dò khoáng sản vàng tại đây. Mục đích thăm dò khoáng sản để phục vụ khai thác và chế biến.

Cũng theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một doanh nghiệp khác ở xã Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) đã có đề nghị cấp giấy phép thăm dò khu vực khoáng sản vàng Nậm Cười, xã Hua Bum (trước đây thuộc xã Vàng San, huyện Mường Tè cũ), tỉnh Lai Châu. Diện tích thăm dò 589ha và thời gian thăm dò 3 năm.

Doanh nghiệp cho biết đây là khoáng sản chiến lược, quan trọng, thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng trong thời kỳ mới. Nếu được đưa vào khai thác, khoáng sản sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như tăng thu cho ngân sách.