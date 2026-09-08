Hà Tĩnh diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an ninh mạng

Toàn cảnh diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng.

Sáng 8/9, Công an tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Tham dự chương trình có đại diện lãnh các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực phát hiện, xử lý và ứng phó với các sự cố an ninh mạng.

Tham gia chương trình diễn tập có 98 thành viên, chia thành 14 đội, được lựa chọn từ lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của 69 xã, phường, các sở, ban, ngành và cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Điểm mới của chương trình là các đội trực tiếp thực chiến trên nền tảng Cyber Range - môi trường mạng mô phỏng phục vụ huấn luyện và xử lý các tình huống an ninh mạng. Các đội không chỉ trao đổi quy trình trên lý thuyết mà trực tiếp tiếp cận dữ liệu, nhật ký, cảnh báo và dấu vết kỹ thuật để đưa ra nhận định, phương án xử lý.

Các đại biểu và thành viên các đội theo dõi video giới thiệu về diễn tập.

Các đội được cấp tài khoản riêng, xử lý độc lập các tình huống do Ban Tổ chức đưa ra. Kết quả được cập nhật theo thời gian thực, qua đó đánh giá năng lực xử lý sự cố của các đội.

Nội dung diễn tập được xây dựng thành 2 kịch bản độc lập. Trong đó, kịch bản thứ nhất yêu cầu các đội điều tra, phân tích và ứng cứu sự cố dựa trên dữ liệu nhật ký được ghi nhận từ hệ thống giám sát.

Ở kịch bản thứ hai, các đội thực hiện chuỗi tấn công mô phỏng, từ trinh sát, khai thác lỗ hổng, di chuyển ngang, leo thang đặc quyền đến chiếm quyền điều khiển hệ thống và trích xuất dữ liệu nhạy cảm.

﻿ ﻿ Đại biểu theo dõi các đội thực hiện phần thi.

Diễn tập diễn ra trong 1 ngày, qua đó các lực lượng làm công tác an ninh mạng, công nghệ thông tin được rèn luyện kỹ năng, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, ứng phó trước các tình huống có thể xảy ra trên thực tế.