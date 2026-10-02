Bên trong các xưởng phim AI: Ngày tạo 4-5 phim, mỗi bộ 40 tập

Trong suốt một thập kỷ, Chen Hao thường xuyên trau dồi kỹ năng cho bản thân: học phần mềm hoạt hình 3D Autodesk Maya, công cụ đồ họa 3D cho game Unreal Engine hay tự trau dồi tiếng Anh để sử dụng phần mềm. Nhưng với vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Qidian Interactive - một studio video AI ở Vô Tích, anh hiện xây dựng một nền tảng có thể "cô đọng" phần lớn kinh nghiệm tích lũy, dễ dàng sử dụng bằng câu lệnh ngắn gọn.

Theo Hao, các mô hình trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc đủ khả năng làm những công việc trước đây mất cả tháng mới hoàn thành. "Tôi không thích AI, nhưng buộc phải sử dụng", Hao nói với Sixth Tone. "Khi nhận ra chỉ một cú nhấp chuột đôi khi có thể tạo ra kết quả tốt hơn hai hoặc ba ngày làm việc, tôi phải sử dụng nó".

Một người đang sử dụng máy tính để dựng phim ngắn tại studio ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hệ thống AI tạo video của Qidian Interactive có tên Yudian, được Hao và nhóm phụ trách xây dựng hồi tháng 4, hoàn tất sau một tháng. Công cụ có thể đề xuất cốt truyện dựa trên các chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội, soạn lời thoại, tạo kịch bản phân cảnh, sắp xếp nhân vật và đồ vật trong không gian ba chiều và đánh giá xem cái kết có đủ kịch tính để giữ chân người xem hay không.

"Mục tiêu là mỗi nhân viên đều có thể tự làm ra một bộ phim", Hao cho hay.

Bên trong Qidian Interactive, nhân viên ngồi thành từng hàng trước những mẫu PC đời mới và cấu hình mạnh, một số làm việc trên nhiều màn hình cùng lúc. Trưởng nhóm ngồi gần đó, còn giám đốc có phòng riêng phía cuối hành lang.

Trên một màn hình hiện lên: "45-60 giây. Bối cảnh: cửa hàng sửa đồng hồ. Barton lao tới giật lấy chiếc đồng hồ bỏ túi trong khi Eliza vặn cổ tay và nó bị vỡ. Hành động phải cực kỳ nhanh và bùng nổ, không cho khán giả thời gian thở". Yêu cầu chỉ rõ góc máy Arri Alexa 65 IMAX, ống kính Panavision Primo V/C/T, ánh sáng và chuyển động chuẩn điện ảnh, không có nhạc nền hoặc phụ đề, nguồn sáng thực tế và chuyển cảnh mượt mà.

Một màn hình khác hiển thị hệ thống đạo cụ kỹ thuật số, với nhân vật, địa điểm, đồ vật và thiết lập ánh sáng có thể được tái sử dụng trong các cảnh quay và sản phẩm khác tương lai.

Gần đó, nhóm nhân viên khác đang thử nghiệm một số trang phục cho nữ chính của bộ phim tình cảm lãng mạn hướng đến khán giả nước ngoài. Họ tinh chỉnh trang phục dựa trên loạt gợi ý như "mô phỏng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày", "tăng độ sần sùi của da" hay "giữ lại những khuyết điểm" để nhân vật trông tự nhiên hơn.

Theo Hao, một dự án phim ngắn AI được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, nhưng quan trọng nhất phải trả lời câu hỏi: Tình tiết gây hồi hộp có đủ mạnh không? Cảm xúc có được phát triển với tốc độ phù hợp không? Các cảnh quay có được sử dụng hiệu quả không? Có bất kỳ phần nào có thể gặp vấn đề về khâu kiểm duyệt nội dung không?

Tương tự Hao, phần lớn đội ngũ đứng sau Yudian đều đến từ lĩnh vực sản xuất hình ảnh truyền thống: nghệ sĩ ánh sáng, nhà làm phim hoạt hình, người vẽ bối cảnh hay nhà quay phim. Những kỹ năng họ đã học giờ đây được thể hiện một phần trong gợi ý, quy trình làm việc và thiết lập sẵn cho Yudian.

Quy trình sản xuất phim AI điển hình với Yudian và các công cụ tương tự thường thực hiện bởi ba nhóm: tạo nhân vật và bối cảnh, quay phim, và dựng phim. Số thành viên không nhiều, chỉ 1-2 người mỗi giai đoạn. Trưởng nhóm thường có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực điện ảnh, hoạt hình hoặc quảng cáo, làm nhiệm vụ xem xét lại toàn bộ công việc và quyết định những phần nào cần chỉnh sửa lại.

Dù mới khai trương hồi tháng 4, Qidian Interactive đã sản xuất số lượng phim AI đáng nể. Tính từ tháng 6 đến nay, mỗi ngày studio này cho ra đời 4-5 phim ngắn, mỗi bộ 30-44 tập.

Kể từ đầu năm, các studio sản xuất phim AI tương tự Qidian Interactive mọc lên như nấm khắp Trung Quốc. Nói với CNN, công ty sản xuất video ở Chiết Giang, cho biết thông qua sử dụng công cụ video AI thế hệ mới, một dự án video dài 120 phút với chất lượng thông thường có thể được thực hiện bởi nhóm 5 người trong một tuần. Chi phí xây dựng khoảng 15.000 nhân dân tệ (2.200 USD).

Những thống kê gần đây cho thấy lĩnh vực phim ngắn AI đang bùng nổ tại Trung Quốc. Dù không tách riêng doanh thu giữa phim do người đóng và phim AI, theo Channel News Asia, trong số 128.000 phim ngắn phát hành tại Trung Quốc trong quý I/2026, 95% được tạo ra bằng AI, tương đương 121.600 phim. China Daily trích dẫn thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường DataEye, riêng nửa đầu năm, Douyin ghi nhận 220.000 video ngắn do AI tạo ra thu hút tới 500 tỷ lượt xem. Còn theo Sensor Tower, tính đến quý I/2026, các nền tảng chuyên đăng phim ngắn đạt lượng cài đặt trên 100 triệu lượt có FreeReels, ReelShort, DramaBox.

Chai lỳ với biên tập phim AI

Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI cũng không mang lại lợi ích hoàn toàn cho các công ty sản xuất phim ngắn. Huang, 26 tuổi ở Thượng Hải, dành phần lớn thời gian trong ngày để ra lệnh AI thực hiện một cảnh 3-5 lần trước khi "tạm chấp nhận" với kết quả. Mỗi lần thử có thể chỉ mất vài phút, nhưng cũng có lúc kéo dài 10-20 phút.

"Chẳng hạn, một chiếc sofa đơn xuất hiện trong cảnh quay có thể biến thành sofa đôi trong cảnh tiếp theo, hoặc chất liệu bọc da bị chuyển sang vải", Huang nói với Sixth Tone. "Bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì, khi nào AI 'hợp tác' và cho ra cảnh quay hoàn chỉnh. Nếu không may mắn, mọi thứ cứ lặp lại".

Theo Huang, một bộ phim do con người đóng là quá trình sáng tạo tập thể, từ đạo diễn, diễn viên đến quay phim. Nhưng với phim AI, mọi quyết định sáng tạo được đưa ra bởi một hoặc hai người. Ngay cả diễn xuất của diễn viên cũng hoàn toàn bị kiểm soát thay vì có những biến hóa với cá tính riêng.

Việc kiểm soát cảnh phim cũng không dễ dàng. Chen Jie, nhân viên của Qidian Interactive, nói trước đây anh chỉ xem xét 20 cảnh quay trong một tuần. Giờ đây, anh phải xem hàng trăm cảnh quay mỗi ngày.

"Thật mệt vì các video được tạo ra quá nhanh", Jie nói. "Giờ tôi gần như đã chai lỳ với công việc".

Jie cho biết, AI thường tạo cảnh quay rất tệ, nhưng con người "không thể chống lại mô hình". Anh nhận ra mình cần thích nghi với công nghệ mới, "làm việc trong phạm vi điểm mạnh, thỏa hiệp với những hạn chế và học cách kiểm soát".

Khi phim AI được sản xuất quá nhiều, các sản phẩm có xu hướng sử dụng nhân vật với khuôn mặt na ná nhau do dùng chung công cụ hoặc mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). "Đàn ông, phụ nữ, người trẻ và người già đều cùng một khuôn mặt. Nó bắt đầu khiến tôi có cảm giác kỳ dị", một người bình luận trên Weibo.

Theo Global Times, tình trạng khuôn mặt tương tự nhau trên phim AI phổ biến đến nỗi một số khán giả tự hỏi liệu mình có vô tình xem lại cùng một bộ phim hay không. Hongguo Short Drama, nền tảng phim ngắn do ByteDance điều hành, hồi giữa năm cảnh báo các nhà làm phim AI phải hạn chế tiếp cận "một kích cỡ cho tất cả" trong thiết kế nhân vật, nếu không sẽ loại phim khỏi nền tảng.

Trước vấn đề đó, Trung Quốc bắt đầu bùng nổ dịch vụ "cho thuê" khuôn mặt, theo Firstpost. Các công ty sản xuất phim AI hiện trả phí 15-700 USD cho việc cấp phép hình ảnh khuôn mặt để phục vụ nội dung. Chẳng hạn, nền tảng ActID tại Thâm Quyến kết nối những người sẵn sàng cho phép dùng hình ảnh tùy theo mức giá. Mọi người có thể chụp ảnh tại studio được chỉ định. Nhà sản xuất phim sau đó chọn gương mặt dựa trên yếu tố như tuổi tác, giới tính và ngoại hình, cũng như loại hình sản xuất đang tìm kiếm.

Dù vậy, việc "cho thuê" tiềm ẩn hàng loạt rủi ro, như hành vi đánh cắp thông tin. Hồi tháng 3, Hongguo Short Drama bị hai KOL cáo buộc sử dụng khuôn mặt của họ trong bộ phim có 40 triệu lượt xem. Nền tảng của ByteDance sau đó gỡ phim này, cùng hơn 85.000 video có sử dụng AI tái tạo khuôn mặt và giọng nói trái phép kể từ đầu năm.

Dù gặp rào cản, nhiều người vẫn tin AI đã trở thành một phần của lĩnh vực phim ảnh. Wang Zheng, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quảng cáo và thiết kế nghệ thuật, cho biết AI cho anh sự tự do theo đuổi ý tưởng mà trước đây rất khó thực hiện.

"Ước mơ của tôi là trở thành đạo diễn phim AI", Zheng nói. "Tôi muốn tạo một bộ phim truyện hoàn chỉnh, hoàn toàn dựa trên ý tưởng của riêng mình".

Trong khi đó, Chen Hao vẫn quan sát nhân viên sử dụng Yudian dựng phim AI tốc độ cao. "Một ngày nào đó, nó có thể thay thế tôi", anh trầm ngâm. "Nhưng không thể không tiếp tục".