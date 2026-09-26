Kính viễn vọng Hubble hoàn thành vòng quỹ đạo thứ 200.000

Cụm thiên hà MACS J0417 được kính viễn vọng không gian Hubble chụp lại. Ảnh: NASA

Một trong những quan sát Hubble thực hiện đúng vào thời điểm đạt cột mốc trên là theo dõi siêu tân tinh Athena.

Siêu tân tinh Athena, tức vụ nổ dữ dội xảy ra khi một ngôi sao kết thúc vòng đời, được kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện năm 2025. Athena nằm phía sau cụm thiên hà khổng lồ MACS J0417, có khối lượng đủ lớn để làm cong đường đi của ánh sáng, khiến cùng một vụ nổ có thể được quan sát nhiều lần.

Việc theo dõi và đo khoảng thời gian các lần Athena xuất hiện trở lại giúp các nhà khoa học xác định sự phân bố khối lượng của MACS J0417, qua đó tinh chỉnh phép đo tốc độ giãn nở của vũ trụ.

Trong hơn 3 thập niên hoạt động trong không gian, Hubble đã di chuyển hơn 5 tỷ dặm (khoảng 8 tỷ kilômét) quanh Trái đất và thực hiện hơn 1,7 triệu lượt quan sát. Một trong những đóng góp khoa học quan trọng của Hubble là nghiên cứu tốc độ giãn nở của vũ trụ, được thể hiện qua hằng số Hubble.