Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Kính viễn vọng Hubble hoàn thành vòng quỹ đạo thứ 200.000

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA), kính viễn vọng không gian Hubble đã hoàn thành vòng quỹ đạo thứ 200.000 quanh Trái đất, đánh dấu một cột mốc mới trong hơn 36 năm hoạt động của thiết bị này.

1790389056312-271483259134265892-8052700240447578656-aa221c2853b048eab592af8c0f601cff.jpg
Cụm thiên hà MACS J0417 được kính viễn vọng không gian Hubble chụp lại. Ảnh: NASA

Một trong những quan sát Hubble thực hiện đúng vào thời điểm đạt cột mốc trên là theo dõi siêu tân tinh Athena.

Siêu tân tinh Athena, tức vụ nổ dữ dội xảy ra khi một ngôi sao kết thúc vòng đời, được kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện năm 2025. Athena nằm phía sau cụm thiên hà khổng lồ MACS J0417, có khối lượng đủ lớn để làm cong đường đi của ánh sáng, khiến cùng một vụ nổ có thể được quan sát nhiều lần.

Việc theo dõi và đo khoảng thời gian các lần Athena xuất hiện trở lại giúp các nhà khoa học xác định sự phân bố khối lượng của MACS J0417, qua đó tinh chỉnh phép đo tốc độ giãn nở của vũ trụ.

Trong hơn 3 thập niên hoạt động trong không gian, Hubble đã di chuyển hơn 5 tỷ dặm (khoảng 8 tỷ kilômét) quanh Trái đất và thực hiện hơn 1,7 triệu lượt quan sát. Một trong những đóng góp khoa học quan trọng của Hubble là nghiên cứu tốc độ giãn nở của vũ trụ, được thể hiện qua hằng số Hubble.

sggp.org.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.sggp.org.vn/kinh-vien-vong-hubble-hoan-thanh-vong-quy-dao-thu-200000-post873510.html

Tin liên quan

Tags:

#Kính viễn vọng Hubble #Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ #kính viễn vọng không gian

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

AI Muse vượt ChatGPT trong 12 ngày đầu ra mắt

AI Muse vượt ChatGPT trong 12 ngày đầu ra mắt

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Muse của Meta đang cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh, vượt ChatGPT về số lượt tải xuống và người dùng hoạt động trong những ngày đầu ra mắt.
Hà Tĩnh tăng tốc làm sạch dữ liệu, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số

Hà Tĩnh tăng tốc làm sạch dữ liệu, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số

Với cách làm quyết đoán, bài bản và nỗ lực chạy đua với thời gian, các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh đã đạt kết quả khả quan, đảm bảo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; phục vụ công tác quản lý nhà nước, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp.
7 nâng cấp lớn trên iOS 27

7 nâng cấp lớn trên iOS 27

iOS 27 vừa phát hành tuần qua giúp nhiều iPhone cũ chạy nhanh hơn, bổ sung tính năng chỉnh sửa ảnh với Apple Intelligence, hỗ trợ Siri AI.
FBI ứng dụng AI để ngăn các vụ xả súng trường học

FBI ứng dụng AI để ngăn các vụ xả súng trường học

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết cơ quan này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn khoảng 6 vụ xả súng tại trường học, đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ này thêm 605% kể từ khi ông nhậm chức.
Apple đặt cược vào độ bền của iPhone Duo

Apple đặt cược vào độ bền của iPhone Duo

Lãnh đạo Apple khẳng định nếp gập trên iPhone Duo được thiết kế để không trở nên rõ hơn theo thời gian, đồng thời sẵn sàng để người dùng kiểm chứng tuyên bố này trong thực tế.
Cách nhận trợ cấp BHXH qua VNeID từ 28/9

Cách nhận trợ cấp BHXH qua VNeID từ 28/9

Từ ngày 28/9, phương thức chi trả trợ cấp BHXH sẽ có thêm thay đổi liên quan đến VNeID, cho thấy ứng dụng này đang được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái dịch vụ an sinh số.
Dòng smartphone bán chạy nhất thế giới

Dòng smartphone bán chạy nhất thế giới

Dòng tầm trung Galaxy A vượt qua iPhone 17 và Galaxy S26 series để dẫn đầu danh sách các dòng điện thoại bán chạy nhất quý II/2026, theo Smart Analytics Global.
Thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng mang tải 100kg

Thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng mang tải 100kg

Sau nhiều năm nghiên cứu và làm chủ công nghệ, CT UAV, thành viên CT Group Hi-Tech vừa công bố thiết kế và bay thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng CT Pegas 230, có khối lượng cất cánh tối đa 230kg và khả năng mang tải tới 100kg.
Lời giải cho mô hình chính quyền số cơ sở tại Hải Phòng

Lời giải cho mô hình chính quyền số cơ sở tại Hải Phòng

Trong khi nhiều địa phương trên cả nước đang tìm cách thu hút người dân theo dõi và tương tác với các kênh truyền thông của chính quyền, thì kênh truyền thông số của UBND phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ghi nhận những tín hiệu khả quan.
Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với startup Hà Tĩnh

Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với startup Hà Tĩnh

Những khó khăn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, tìm thị trường và huy động nguồn lực sẽ được trao đổi thẳng thắn tại diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”.
Viettel giới thiệu hệ sinh thái giải pháp toàn diện, khơi thông "dòng chảy dữ liệu" chuyển đổi số ngành nước

Viettel giới thiệu hệ sinh thái giải pháp toàn diện, khơi thông "dòng chảy dữ liệu" chuyển đổi số ngành nước

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp).
Apple tung iOS 27 'lột xác' trước giờ iPhone 18 lên kệ

Apple tung iOS 27 'lột xác' trước giờ iPhone 18 lên kệ

Khác biệt hoàn toàn so với những thử nghiệm ban đầu của phiên bản tiền nhiệm, bản cập nhật iOS 27 của Apple đưa trợ lý thông minh đi sâu vào giải quyết việc thường nhật và nâng tầm thị giác số.
Giải mã "cú bứt tốc" của Internet Việt Nam

Giải mã "cú bứt tốc" của Internet Việt Nam

Tốc độ Internet giờ đây được nhìn nhận như chỉ số phản ánh năng lực cạnh tranh số của cả nền kinh tế, là hạ tầng nền tảng cho nhà máy thông minh, y tế từ xa, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!