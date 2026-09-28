Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí

Vừa qua, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố triển khai chương trình "nhắn tin, gọi điện Tammi - nhận phút gọi Viettel miễn phí". Áp dụng cho tất cả thuê bao di động Viettel trên toàn quốc, chương trình tiên phong kết nối tiện ích của nền tảng số với hạ tầng thoại truyền thống, tối ưu hóa chi phí cho người dùng.

Kết nối 0 đồng với Viettel Tammi

Trong bối cảnh các ứng dụng gọi thoại qua internet (OTT) ngày càng phổ biến, cuộc gọi viễn thông truyền thống vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với người dân Việt Nam. Nhằm dung hòa giữa nhu cầu trải nghiệm công nghệ mới và bảo đảm duy trì liên lạc thực tế, Viettel triển khai chương trình ưu đãi kết nối trực tiếp giữa nền tảng số và mạng viễn thông truyền thống.

Theo đó, mỗi 1 phút phát sinh tương tác (nhắn tin, gọi thoại, video call hoặc họp trực tuyến) trên ứng dụng Viettel Tammi sẽ được quy đổi thành 1 phút gọi nội mạng Viettel miễn phí. Vào ngày tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Viettel Tammi, truy cập mục Giỏ Tammi và bấm "nhận quà" để kích hoạt số phút gọi tích lũy. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS xác nhận ngay lập tức, ưu đãi có hiệu lực sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận.

Một phút online Viettel Tammi, nhận một phút gọi nội mạng miễn phí.

Cơ chế này hình thành một quỹ phút thoại dự phòng thiết thực, giúp người dùng luôn an tâm giữ kết nối 0 đồng trong mọi tình huống. Với thông điệp “người nhà của mọi nhà”, chương trình ưu đãi của Viettel Tammi khuyến khích khách hàng liên lạc thường xuyên hơn, quan tâm và gia tăng gắn kết với “người nhà” của mình hơn, đại diện Viettel Telecom khẳng định.

Trải nghiệm nền tảng liên lạc an toàn Viettel Tammi

Viettel Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số an toàn do Viettel Telecom phát triển. Khác với các ứng dụng đơn lẻ, Viettel Tammi tích hợp gần 50 dịch vụ từ liên lạc, vận chuyển, du lịch, mua sắm, y tế sức khỏe… vào một giao diện duy nhất, vận hành bằng AI Agent thông minh. Mục tiêu của Tammi là mang đến trải nghiệm “một ứng dụng - mọi nhu cầu” dành cho cá nhân và gia đình.

Với nhu cầu liên lạc, Viettel Tammi cung cấp tính năng gọi thoại, video call, nhắn tin và họp trực tuyến miễn phí hoàn toàn (bao gồm cả dung lượng data khi truy cập ứng dụng) cho thuê bao Viettel. Điểm khác biệt của các tính năng liên lạc trên Viettel Tammi là chất lượng cuộc gọi được nâng cao, riêng tính năng họp trực tuyến có thời gian miễn phí lên tới 120 phút cho phòng họp 100 người cùng lúc gấp 2 - 3 lần so với các nền tảng khác.

Ngoài các giải pháp bảo mật thông thường, tài khoản Tammi cá nhân được gắn với số thuê bao là yếu tố quan trọng giúp người dùng bảo vệ tài khoản và tránh được các nguy cơ mất an toàn khi liên lạc trên không gian số.

Khách hàng tải ứng dụng Viettel Tammi trên App Store hoặc Google Play, đăng nhập bằng số điện thoại và thực hiện các tương tác thường nhật để nhận ưu đãi.