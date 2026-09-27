Apple có thể đang tạo vòng đeo sức khỏe không màn hình

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, dự án phát triển vòng đeo sức khỏe của Apple đã vượt qua giai đoạn ý tưởng trên bản vẽ. Hãng đã dành nhiều tháng nghiên cứu thị trường và bắt đầu tạo một số mẫu thử nghiệm phần cứng thực tế.

Mẫu thử nghiệm có thiết kế gồm một dải băng vải mỏng kết hợp module thiết bị nhỏ tích hợp hệ thống cảm biến đo nhịp tim và chỉ số sức khỏe. Thiết bị không có màn hình hiển thị hay hệ thống phím bấm phức tạp. Dự án hiện nhận được sự ủng hộ từ Tim Cook và Eddy Cue, người hiện đảm nhận quản lý mảng sức khỏe của Apple. Hãng thậm chí điều động một số kỹ sư từ nhóm phát triển phần cứng kính Vision Pro sang hỗ trợ.

Gurman cho biết, nếu được thương mại hóa, sản phẩm sẽ đóng vai trò như dòng thiết bị bổ trợ, tồn tại song song với Apple Watch Series 12 chứ không thay thế đồng hồ thông minh hiện có.

Thiết kế vòng đeo tay thông minh Cirqa. Ảnh: Garmin

Thị trường thiết bị đeo không màn hình theo dõi sức khỏe đang trở nên càng sôi động. Trước Apple, Google ra mắt vòng Fitbit Air giá 99,99 USD, còn Garmin cũng trình làng vòng Cirqa với thời lượng pin đến 10 ngày.

Tuy nhiên, theo Apple Insider, đối thủ chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ động thái mới của Apple là Whoop, thương hiệu xây dựng toàn bộ mô hình kinh doanh dựa trên vòng đeo tay không màn hình. Nếu tung ra sản phẩm tương tự, Apple được đánh giá có lợi thế cạnh tranh lớn nhờ đồng bộ sâu vào ứng dụng Health và hệ sinh thái iPhone có sẵn hàng triệu người dùng.

Dù đã có mẫu thử, dự án vẫn ở giai đoạn "thử nghiệm công nghệ", theo cách gọi nội bộ của Apple, tức chưa có gì đảm bảo thiết bị sẽ được đưa ra thị trường. Apple được cho là từng hủy bỏ nhiều dự án thiết bị đeo trong quá khứ, đáng chú ý nhất là dự án nhẫn thông minh Apple Ring.

Trong khi đó, hai trang công nghệ Apple Insider và MacRumors đều cho rằng kể cả khi được ban lãnh đạo thông qua kế hoạch thương mại hóa, vòng đeo không màn hình của Apple cũng khó ra mắt trước năm 2028.