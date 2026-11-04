Bộ Khoa học và Công nghệ nêu lý do cấm nhập khẩu thiết bị cũ

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), việc đưa điện thoại thông minh, máy tính đã qua sử dụng vào danh mục cấm nhập khẩu nhằm đồng bộ quy định pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng.

Họp báo thường kỳ tháng 10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra sáng 4/11. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Tại họp báo thường kỳ tháng 10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4/11, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo lý giải một số căn cứ ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN công bố danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Theo ông Lịch, việc đưa điện thoại thông minh, máy tính và nhiều thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng vào danh mục này xuất phát từ một số lý do. Trước hết là yêu cầu chuẩn hoá, đồng bộ hệ thống pháp luật về công nghiệp công nghệ số và quản lý ngoại thương. Việc ban hành danh mục mới nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật về công nghiệp công nghệ số, đồng thời cập nhật mã hàng hóa theo hệ thống mã số hàng hoá (mã HS), tạo thuận lợi cho công tác quản lý và thực thi.

Ông Lịch cũng cho biết thêm, quy định về quản lý nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng không phải là chính sách mới, mà đã được thực hiện từ năm 2007 đến nay, gần nhất là theo Thông tư số 11/2018.

Thứ hai, quy định hướng tới bảo vệ người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước. Việc hạn chế nhập khẩu điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng nhằm ngăn nguy cơ Việt Nam trở thành nơi tiếp nhận thiết bị điện tử cũ, chất lượng thấp; đồng thời hạn chế rủi ro về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và các nguy cơ phát sinh từ thiết bị không còn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

“Việc cho phép nhập khẩu hàng cũ, hàng hỏng có thể làm phát sinh rác thải điện tử, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu cá nhân và cháy nổ,” ông Lịch cho biết.

Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị điện tử đã qua sử dụng đều bị cấm nhập khẩu. Doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo có thể nhập khẩu thiết bị cũ để phục vụ sản xuất, nghiên cứu, giảng dạy nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và hàng hóa không thuộc danh mục cấm.

Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

"Quy định mới không nhằm hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh mà hướng tới kiểm soát chất lượng thiết bị nhập khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy thị trường công nghệ số trong nước phát triển lành mạnh”. Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch

Làm rõ thêm về danh mục cấm nhập khẩu, Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch cho biết, điện thoại thông minh và một số nhóm thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng được xác định theo mã HS cụ thể. Việc xác định một mặt hàng có thuộc diện cấm nhập khẩu hay không cần căn cứ vào mã hàng và các quy định liên quan.

Trước đó, ngày 27/10, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 63/2026/TT-BKHCN công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm mã số hàng hóa (mã HS).

Theo phụ lục thông tư, danh mục gồm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng thuộc nhóm mã HS 8470, 8471.

Điện thoại thông minh, điện thoại di động và thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây thuộc nhóm mã HS 8517. Các mặt hàng khác trong danh mục gồm micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, camera truyền hình; thiết bị thu phát sóng vô tuyến, ra-đa, thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến. Màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình và một số thiết bị điện tử khác theo mã HS tương ứng cũng thuộc diện cấm.

Danh mục còn bao gồm bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm nói trên.