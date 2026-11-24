Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội về công tác đáp ứng cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn nổ bình gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo báo cáo, khoảng 8h ngày 24/11, Sở Y tế nhận được thông tin cấp cứu người bị tai nạn hỏa hoạn trong vụ nổ bình gas, sập nhà và bên trong có người. Ngay lập tức, Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động 7 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường lúc 8h20.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Gia Khiêm

Đến 8h25, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Tính đến 13 giờ có 16 nạn nhân. Trong đó có 6 trường hợp đã tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Cơ quan chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: D.H

Liên quan đến vụ việc trên, trưa ngày 24/11, ông Nguyễn Đình Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn gửi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đống Đa, Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung cứu chữa, điều trị cho nạn nhân vụ nổ bình gas, sập nhà ở đường Nguyễn Văn Tuyết.

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Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân được kịp thời, hiệu quả, tập trung cao nhất mọi nguồn lực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tử vong và di chứng, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện nêu trên khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Tính đến 13 giờ có 16 nạn nhân. Trong đó: 6 tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: D.H

Thứ nhất, huy động, tập trung tối đa mọi nguồn lực của đơn vị (nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện...) cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho các nạn nhân; bố trí các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp cấp cứu, điều trị với mục tiêu cao nhất là cứu chữa người bệnh.

Thứ 2, tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên khoa, liên viện đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động mời hội chẩn và đề nghị hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng. Sở Y tế sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: D.H

Thứ 3, sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn đối với những nạn nhân có chỉ định; bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ 4, quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp đón, chăm sóc, động viên tinh thần đối với người bệnh và thân nhân người bệnh; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm chế độ, chính sách cho các nạn nhân theo quy định.

Thứ 5, khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận (họ và tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng hiện tại và hướng xử trí), thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sức khỏe người bệnh và báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thứ 6, phân công lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo; bố trí đầu mối thường trực tiếp nhận, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế trong suốt quá trình cấp cứu, điều trị.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, bới khu vực sập đổ. Sở Y tế Hà Nội duy trì 2 kíp y tế túc trực tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời bố trí các tổ cấp cứu khác tập trung điều trị tại bệnh viện.