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Pháp luật

Vụ lật xe khách tại Gia Lai - đã có 4 người tử vong

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Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa thừa lệnh ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ lật xe khách trên tuyến tránh quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, công điện nêu rõ: Theo thông tin báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, vào lúc 3 giờ 10 phút ngày 31.8 trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông, xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E-449.17 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long (33 tuổi) trú tại tỉnh Gia Lai điều khiển lưu thông trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa, đến vị trí Km10+600 đường tránh Đăk Đoa cũ, thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai do mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn và mặt đường bị sạt lở bùn đất nên lái xe mất lái, lật nghiêng xe vào lề đường bên phải chiều đi. Trên xe có 34 người. Hậu quả, 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời thăm hỏi những hành khách bị thương trong vụ tai nạn lật xe khách.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung mọi lực lượng, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong.

Xe khách bị lật khiến nhiều người thương vong
Xe khách bị lật khiến nhiều người thương vong

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vụ việc. Tỉnh Gia Lai cần kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 và đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân người chịu trách nhiệm và trách nhiệm của lái xe để xảy ra vụ việc.

Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Gia Lai rà soát công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao và đưa toàn bộ tuyến đường vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt là các bất cập chưa được khắc phục, nguyên nhân để xảy ra vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, qua đó khẩn trương khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn thông suốt trước khi cho phép phương tiện lưu thông.

Đã có 4 người tử vong

Ngoài 1 hành khách tử vong tại chỗ, sáng 1.9, cơ quan chức năng xác nhận có thêm 3 hành khách tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Các nạn nhân tử vong gồm: L.T.D (31 tuổi) ở Thanh Hóa, Tr.L.V (19 tuổi) và Tr.Th.D.H (33 tuổi) cùng ở phường An Khê (Gia Lai), Ph.T.M.K (33 tuổi) ở xã Đăk Pơ (Gia Lai). Các trường hợp tử vong đều đã được bàn giao cho người nhà đưa về lo thủ tục hậu sự.

Riêng các trường hợp còn lại nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện đa khoa Gia Lai hiện sức khoẻ ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

thanhnien.vn
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Chủ đề Tai nạn giao thông

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