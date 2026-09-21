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Pháp luật

Tòa tuyên tổng hợp 8 năm 6 tháng tù đối với bị cáo chém em rể

Quỳnh Sơn
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(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phan Văn Hạnh (SN 1983, trú xã Sơn Kim 2) 7 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Sáng 21/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Văn Hạnh (SN 1983, trú tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

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TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Hạnh về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, vào chiều 5/2/2026, do bất mãn chuyện phân chia đất đai, Phan Văn Hạnh dùng gậy đánh mẹ ruột gây thương tích nhẹ. Khi em rể là Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) đến can thiệp thì hai bên xảy ra xô xát.

Sau khi anh Bình rời đi, Hạnh mang theo hung khí rồi lái ô tô đuổi theo. Đến ngã ba Làng Chè xã Sơn Kim 2, Hạnh cố tình tông thẳng xe ô tô vào xe máy của anh Bình khiến nạn nhân ngã xuống đường. Khi anh Bình chạy trốn vào một tiệm tạp hóa trong thôn, Hạnh tiếp tục cầm dao lao vào chém liên tiếp 4 nhát nhưng nạn nhân may mắn tránh được và được người dân kịp thời can ngăn, tước vũ khí.

Nhờ nạn nhân tránh được và người dân kịp thời can ngăn, tước hung khí nên hậu quả anh Bình chỉ bị thương tích 2%. Cơ quan tố tụng nhận định, việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn chủ quan của Hạnh.

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Bị cáo Phan Văn Hạnh tại toà.

Tại phiên xét xử bị cáo Phạm Văn Hạnh đã thừa nhận hành vi của mình và người bị hại cũng đã đề xuất giảm nhẹ mức án cho bị cáo để bị cáo sớm có điều kiện trở về với gia đình.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hạnh 7 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hình phạt là 8 năm 6 tháng tù giam.

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