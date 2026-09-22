Gắn bảo vệ biên giới với giữ màu xanh cho đại ngàn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải phối hợp với Trạm Bảo vệ rừng Hòa Hải (thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang) tổ chức tuần tra biên giới với bảo vệ rừng tại gốc.

Thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra chung trong tháng 9/2026, vừa qua, 7 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Hòa Hải và 3 cán bộ Trạm Bảo vệ rừng (BVR) Hòa Hải, thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trước lúc lên đường, lực lượng tuần tra đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ được giao và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vũ khí để bảo đảm an toàn, đạt mục đích, đúng kế hoạch đề ra.

Trong thời gian 2 - 3 ngày, lực lượng tuần tra đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, vùng lòng hồ đập Đá Hàn, các đường mòn, lối mở trong những cánh rừng giáp biên giới và một số đoạn đường biên, cột mốc trọng yếu. Qua đó, hướng tới mục tiêu bảo vệ tuyệt đối chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; đồng thời ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, săn bắn động vật hoang dã.

Lực lượng tuần tra đặc biệt ưu tiên kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn các đường mòn, lối mở trong rừng và các khu vực rừng giáp ranh dễ bị xâm hại.

Ông Nguyễn Thành Nam - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòa Hải chia sẻ: “Trạm chúng tôi hiện quản lý hơn 11.884 ha rừng, trong đó có hơn 11.409 ha rừng đặc dụng. Địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở, nhiều khu vực nằm sâu và giáp biên giới nên việc đi lại, kiểm tra không hề dễ dàng. Chúng tôi xác định, muốn bảo vệ tốt diện tích rừng này thì phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng tuần tra, trinh sát của Đồn Biên phòng Hòa Hải. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên hỗ trợ nhau, cùng nắm chắc địa bàn, trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, nhất là ở những khu vực trọng điểm”.

Trung tá Nguyễn Đức Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Chúng tôi xác định bảo vệ biên giới và bảo vệ rừng là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ, cùng góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền và bình yên địa bàn. Đồn Biên phòng Hòa Hải thường xuyên phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Qua đó, vừa bảo vệ 15,4 km đường biên, 5 cột mốc giới, vừa giữ gìn những cánh rừng tự nhiên có giá trị lớn, góp phần xây dựng thế trận bảo vệ biên giới gắn với bảo vệ rừng ngày càng vững chắc”.

CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang phối hợp với lực lượng BVR của Vườn quốc gia Vũ Quang lên đường tuần tra chung.

Bên cạnh Đồn Biên phòng Hòa Hải, những năm qua, Vườn quốc gia Vũ Quang với Đồn Biên phòng Hương Quang, Đồn Biên phòng Phú Gia và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn phối hợp chặt chẽ để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa bảo vệ rừng đầu nguồn. Với lâm phần gần 57.030 ha (49 tiểu khu), hằng năm, giữa các đơn vị này đã xây dựng chương trình phối hợp, tổ chức 33 - 37 cuộc tuần tra chung, tập trung vào những khu vực nhạy cảm, phức tạp. Qua đó, vừa góp phần giữ vững ANTT nơi phên dậu, vừa bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng; nhiều năm liền không xảy ra cháy rừng, tình trạng khai thác gỗ được ngăn chặn, động vật rừng được bảo vệ tốt hơn.

Lực lượng BVR của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn tham gia tuần tra biên giới cùng BĐBP Sơn Hồng.

Rừng phòng hộ đầu nguồn không chỉ là tài nguyên cần bảo vệ mà còn là “lá chắn xanh” của khu vực biên giới nên các đơn vị biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A cùng các chủ rừng khác thường xuyên có sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau. Bình quân mỗi năm, giữa các bên có khoảng 8 – 10 cuộc trao đổi, làm việc, ký kết, rút kinh nghiệm; thực hiện 120 – 150 cuộc tuần tra biên giới kết hợp BVR tại gốc, phát hiện và xử lý hàng chục vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Qua sự phối hợp đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ nguyên hiện trạng tuyến biên giới dài 164,5 km, với 55 cột mốc, 6 cọc dấu; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh “chui” và các loại tội phạm lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở hoạt động.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bản Giàng tham gia cùng đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại các cánh rừng dễ bị xâm hại thuộc lâm phần do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê quản lý.

Ông Nguyễn Thượng Hải - Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê khẳng định: “Với hơn 31.026 ha rừng và đất lâm nghiệp nằm trên địa bàn các xã biên giới, nếu chỉ dựa vào lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị thì rất khó quản lý, bảo vệ toàn diện. Vì vậy, sự phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Gia và Đồn Biên phòng Bản Giàng có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Ngược lại, việc chúng tôi bảo vệ tốt tài nguyên rừng cũng giúp các đơn vị biên phòng quản lý chặt chẽ địa bàn, bảo vệ đường biên, mốc giới hiệu quả hơn. Đây là mối quan hệ cần thiết và mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên”.

Thượng tá Phan Văn Yên - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Trên tuyến biên giới Hà Tĩnh, bảo vệ biên giới và bảo vệ rừng luôn có mối quan hệ gắn bó, tác động trực tiếp đến nhau. Vì vậy, chúng tôi xác định phối hợp với các chủ rừng không chỉ là yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là giải pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp tại cơ sở. Khi lực lượng biên phòng và chủ rừng cùng nắm địa bàn, chia sẻ thông tin, hỗ trợ xử lý tình huống, hiệu quả bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và tài nguyên rừng sẽ được nâng lên rõ rệt”.