Huy động các nguồn lực để bảo vệ rừng tại gốc, không để xảy ra cháy rừng

Ngày 23/7, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã khảo sát công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn khảo sát động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cây Trồ (Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê).

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê được giao quản lý 31.276 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Xuân, Hương Khê, Hương Phố, Hương Bình. Do nhiều yếu tố đặc thù, trước đây lâm phần do đơn vị quản lý thường xuyên xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp, cháy rừng và tình trạng xâm hại rừng. Nhưng nhờ sự quyết tâm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đơn vị cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành nên những năm gần đây, các cánh rừng luôn được chăm sóc, bảo vệ an toàn.

Đoàn khảo sát trao đổi những vị trí nhạy cảm, khó khăn trong công tác quản lý và BVR thuộc lâm phần do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê quản lý.

Những tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp BVR. Đơn vị ban hành 2 kế hoạch, 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc về công tác BVR, PCCCR; thành lập 8 đoàn kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng tại gốc ở những khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao; hằng tháng tổ chức giao ban định kỳ và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuần tra của các đội trực thuộc.

Đơn vị cũng phối hợp với UBND các xã, kiểm lâm địa bàn và các tổ chức đoàn thể tổ chức 14 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp cho gần 2.000 lượt cán bộ, người dân; ký 2.700 bản cam kết BVR, PCCCR; cấp phát 10.000 tờ rơi; tổ chức 2 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động và thực hiện 45 đợt tuyên truyền lưu động cho hàng chục nghìn lượt người nghe.

Đoàn tiến hành khảo sát những cánh rừng tự nhiên nhiều tre nứa, lau lách dễ cháy.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức gần 700 lượt tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 2 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý. Cùng với đó, đơn vị đầu tư 300 triệu đồng xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCCR theo phương châm "4 tại chỗ", "phòng là chính" nên đến thời điểm này, trên lâm phần chưa xảy ra cháy rừng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác BVR của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ như: lực lượng bảo vệ rừng còn thiếu; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đội BVR xuống cấp nghiêm trọng; kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; thu nhập của viên chức BVR còn thấp; chưa có nguồn kinh phí chi trả cho các hộ nhận khoán và nhân viên hợp đồng trong nhiều tháng...

Đoàn kiểm tra hiện trạng các cánh rừng tự nhiên.

Trong chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình đời sống, công việc, chế độ, chính sách của cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cây Trồ. Đoàn cũng khảo sát thực tế công tác BVR tại gốc và PCCCR ở các tiểu khu 299, 247, 225, 233 thuộc khu vực biên giới thôn Phú Lâm (xã Hương Khê).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn khảo sát đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn và những kết quả tích cực trong công tác BVR của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê và các lực lượng liên quan. Đoàn khảo sát cũng mong muốn thời gian tới, chủ rừng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động các nguồn lực để BVR tại gốc, không để xảy ra cháy rừng.

Đoàn khảo sát quan sát hệ sinh thái rừng phong phú, đa dạng ở tiểu khu 299 (xã Hương Khê).

Đoàn khảo sát cũng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về biên chế, cơ sở vật chất và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng BVR... để tổng hợp phục vụ hoạt động giám sát và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.