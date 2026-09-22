[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định chung về kinh doanh bất động sản

Ban Bí thư lập đoàn giám sát đánh giá công tác giáo dục, nội dung sách giáo khoa 20/09/2026 08:40 Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa.

Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa" 20/09/2026 05:30 Tết Trung thu cận kề cũng là lúc các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật “vào mùa”. Những ngày này, thành viên trong đội tranh thủ luyện tập, chuẩn bị trang phục, sẵn sàng cho những đêm hội trăng rằm.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026 19/09/2026 19:40 Trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai.

Bộ GD&ĐT: Giảm áp lực thành tích, không giao chỉ tiêu học sinh giỏi cho giáo viên 19/09/2026 19:32 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp 19/09/2026 15:30 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa 19/09/2026 14:40 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng và không để học sinh thiếu sách học tập.

Hơn 200 người cao tuổi được khám, cấp phát thuốc miễn phí 19/09/2026 09:14 Chương trình khám, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí tại Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh giúp người cao tuổi phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý tim mạch, được tư vấn chăm sóc và hướng điều trị phù hợp.

Hà Tĩnh đồng loạt khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh 19/09/2026 05:20 Từ ngày 18/9 đến 30/9, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các trường học tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ mầm non và học sinh các cấp.

Huy động nguồn lực, triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 19/09/2026 05:05 Hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh vận động, huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực, tạo thêm điểm tựa để người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Đêm hội trăng rằm ấm áp cho con em người lao động Formosa Hà Tĩnh 18/09/2026 22:26 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn múa lân sôi động cùng những phần quà ý nghĩa đã mang đến một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe 18/09/2026 16:27 Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.

Đồng loạt kiểm tra hoạt động y, dược, mỹ phẩm ở Hà Tĩnh 18/09/2026 14:24 Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra tại cơ sở liên quan.

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/09/2026 14:07 Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.

Bộ GD&ĐT nói gì về quy định còn 3 phương thức xét tuyển đại học? 18/09/2026 09:52 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, các điều chỉnh trong dự thảo được đề xuất không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hoặc làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo.

3.800 vị trí việc làm cho lao động Hà Tĩnh từng làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản 18/09/2026 09:47 Tại hội chợ việc làm có 5 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 3.800 vị trí việc làm cho lao động Hà Tĩnh từng làm việc tại Hàn Quốc và thực tập sinh tại Nhật Bản về nước.

[Infographic] Quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ 18/09/2026 09:46 Chính phủ ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Lộc Hà tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo 18/09/2026 09:31 Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) nắm vững quy trình, quy định, phương pháp để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo.

Dự kiến bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi trong xét tuyển đại học 18/09/2026 07:55 Thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

90 ngày cao điểm khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ở Hà Tĩnh 18/09/2026 05:08 Sở Y tế Hà Tĩnh phấn đấu 100% người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026 trước ngày 20/12/2026.

Trung thu đến sớm với Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh 17/09/2026 21:02 Các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được đón Trung thu sớm với những hoạt động ý nghĩa, những món quà thiết thực từ tổ chức thiện nguyện.

Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động, xử lý doanh nghiệp trốn đóng BHXH 17/09/2026 19:17 Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm tăng cường xử lý chậm, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đựng axit trong lọ vitamin, phụ huynh nhỏ 5 giọt vào miệng bé 1 tháng tuổi 17/09/2026 10:43 Khi chăm sóc con, phụ huynh ở Ninh Bình lấy nhầm axit đựng trong lọ vitamin rồi nhỏ 5 giọt vào miệng cháu bé 1 tháng tuổi. Sau vài phút trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều.

Triển khai bán trú, bảo đảm nền nếp học tập cho học sinh Hà Tĩnh 17/09/2026 10:30 Các địa phương, trường học ở Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức bán trú, góp phần ổn định tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hà Tĩnh thành lập 71 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 17/09/2026 05:31 Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến cơ sở giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động kiểm soát nguy cơ mất ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đề xuất bổ sung trường hợp được miễn phí sử dụng cao tốc 17/09/2026 05:24 Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.

Phân bổ hơn 9,8 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân 17/09/2026 05:23 Chương trình trao mô hình sinh kế cho người dân sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong tháng 10/2026, góp phần giúp người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

[Infographic] Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế 17/09/2026 05:15 Quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, nhân viên y tế theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở 16/09/2026 18:11 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.