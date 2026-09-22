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Xã hội

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định chung về kinh doanh bất động sản

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Mức phạt vi phạm quy định chung về kinh doanh bất động sản theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP dao động từ 120 - 500 triệu đồng tùy theo hành vi cụ thể.

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Tags:

#phạt vi phạm #bất động sản #kinh doanh #quy định

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