110 robot hình người Trung Quốc nhảy múa lập kỷ lục Guinness

Một màn trình diễn công nghệ tại Trung Quốc vừa xác lập kỷ lục Guinness thế giới với sự tham gia của 110 robot hình người. Được phát triển bởi công ty công nghệ AGIBOT, các robot không chỉ thực hiện những động tác nhảy múa đồng loạt mà còn liên tục thay đổi vị trí, tạo thành nhiều đội hình phức tạp mà vẫn duy trì sự đồng bộ.

110 robot hình người Expedition A3 của AGIBOT thực hiện màn trình diễn nhảy múa đồng bộ tại Trung Quốc. (Ảnh: Humanoid robot guide)

Sự kiện diễn ra ngày 24/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hoàng Hà, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Toàn bộ 110 robot tham gia đều thuộc dòng Expedition A3, sở hữu kích thước tương đương người trưởng thành. Trong màn trình diễn, chúng phối hợp thực hiện nhiều động tác vũ đạo, di chuyển theo đội hình dạng sóng và liên tục biến đổi vị trí. Đáng chú ý, nhóm robot còn sắp xếp thành nhiều hình dạng khác nhau, trong đó có con số 2026. Đại diện Guinness World Records đã trực tiếp xác nhận số lượng robot và trao chứng nhận ở hạng mục màn trình diễn nhảy múa đồng thời của nhiều robot hình người nhất.

Theo AGIBOT, toàn bộ robot được sử dụng đều là sản phẩm tiêu chuẩn sản xuất thương mại, thay vì những thiết bị chế tạo riêng cho sự kiện. Để điều phối đội hình quy mô lớn này, công ty sử dụng LinkBots, nền tảng quản lý nhiều robot thông qua cơ chế lập lịch theo bầy đàn và kiểm soát cụm. Hệ thống kết hợp mạng truyền thông, công nghệ định vị và phần mềm điều khiển nhằm giúp các thiết bị phối hợp thực hiện chung một kịch bản mà không cần người vận hành điều khiển riêng từng robot.

Một trong những công nghệ quan trọng của LinkBots là định vị băng tần siêu rộng (UWB), cho phép xác định vị trí tương đối giữa các robot với độ chính xác ở mức centimet. Khả năng này giúp hệ thống duy trì khoảng cách phù hợp, hạn chế va chạm khi các thiết bị di chuyển gần nhau hoặc liên tục thay đổi đội hình. Bên cạnh đó, nền tảng còn sử dụng kết nối 5G và Wi-Fi để truyền lệnh điều khiển, trao đổi dữ liệu và duy trì sự phối hợp giữa các robot trong suốt quá trình biểu diễn.

Nền tảng LinkBots sử dụng công nghệ UWB, 5G và Wi-Fi để điều phối chuyển động của nhiều robot cùng lúc.

Thành tích mới tiếp tục nối dài những dấu ấn của AGIBOT trong lĩnh vực robot hình người. Hồi tháng 8, công ty từng giành 46 huy chương, trong đó có 18 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai. Các sản phẩm của hãng tham gia nhiều nội dung từ điền kinh, thao tác vật thể đến dịch vụ khách sạn và ứng phó khẩn cấp.

Dù vậy, màn trình diễn đồng bộ không đồng nghĩa robot đã có thể xử lý đáng tin cậy mọi nhiệm vụ trong môi trường thực tế. Việc nhảy múa theo kịch bản được kiểm soát có mức độ phức tạp khác với những công việc đòi hỏi khả năng nhận biết, phán đoán và thích ứng với tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, kỷ lục Guinness lần này cho thấy bước tiến đáng chú ý trong công nghệ điều phối số lượng lớn robot hình người, mở ra triển vọng ứng dụng các hệ thống robot cộng tác trong tương lai.