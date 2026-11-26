Lễ ký kết và khởi công dự án VTS diễn ra tại TP HCM sáng 26/11, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đối tác trong nước và quốc tế.

Dự án VTS, viết tắt của Việt Nam - Thái Lan - Singapore do Viettel chủ trì, với sự đồng hành của đối tác quốc tế như Singtel (Singapore), AIS (Thái Lan) và hai nhà thầu NEC và ACPL. Ở trong nước, VTS hợp tác cùng VNPT, FPT trong đầu tư, triển khai và vận hành. Không chỉ mang ý nghĩa tự chủ, VTS còn là tuyến cáp quang biển có dung lượng thiết kế lớn nhất và chất lượng kết nối vượt trội của Việt Nam.

Lãnh đạo TP HCM, Viettel và các đối tác bấm nút khởi công tuyến cáp VTS. Ảnh: Huy Đức

Tuyến VTS dài khoảng 2.500 km, trục chính kết nối TP HCM với Changi của Singapre, cùng các nhánh rẽ Rayong, Songkhla và Pedra Branca của Thái Lan. Trong đó, trạm cập bờ tại TP HCM do Viettel chủ trì, Changi do Singtel còn Rayong và Songkhla do AIS đảm nhiệm.

Trục chính Việt Nam - Singapore gồm 8 cặp sợi, dung lượng thiết kế tối thiểu 18 Tbps mỗi cặp sợi. Tổng dung lượng thiết kế tuyến đến 600 Tbps, riêng trục trực tiếp Việt Nam - Singapore đạt đến 240 Tbps, vòng đời thiết kế 25 năm. Độ trễ khứ hồi dự kiến 12 mili giây, giảm một nửa so với mức trung bình hiện nay.

Theo đơn vị triển khai, yếu tố an toàn kỹ thuật cũng được nâng lên chuẩn cao nhất. Toàn bộ tuyến cáp được thi công chôn ngầm dưới đáy biển, trong đó trục chính được chôn sâu 3 mét, gấp 2-3 lần so với độ sâu 1-1,5 mét của tuyến cáp thông thường, giúp giảm thiểu nguy cơ đứt gãy do hoạt động thả neo tàu thuyền hay đánh bắt hải sản.

VTS áp dụng kiến trúc mở giúp linh hoạt lựa chọn thiết bị và nâng cấp dung lượng, đồng thời tích hợp cơ chế dự phòng, giám sát từ xa và thiết bị robot dưới biển nhằm hạn chế sự cố. NEC đảm nhiệm sản xuất cáp và thiết bị trên biển, còn ACPL khảo sát, lắp đặt. Nhà thầu thiết bị đầu cuối được chọn trước khi nghiệm thu phần trên biển hai năm. Dự án dự kiến nghiệm thu vào quý IV/2030 và đưa vào khai thác cuối 2030.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Huy Đức

"Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và dịch vụ số xuyên biên giới đặt ra yêu cầu chưa từng có về năng lực kết nối quốc tế", Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, nhấn mạnh tại lễ khởi công. "Trong kỷ nguyên số, năng lực lưu trữ, xử lý, kết nối dữ liệu sẽ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia".

Theo ông, để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, nên không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới đầu tư; càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình.

Ông nói thêm, trước đây, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tham gia đầu tư vào hệ thống cáp quang biển quốc tế, còn với VTS, Viettel chủ động khởi xướng, quy tụ các đối tác và tham gia quyết định từ những khâu đầu tiên, như thiết kế, lựa chọn công nghệ, xác định hướng tuyến và điểm cập bờ. "Đó là bước chuyển từ tham gia đầu tư sang chủ động kiến tạo, từ đáp ứng nhu cầu kết nối sang từng bước làm chủ hạ tầng kết nối của chính mình", ông nói.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Huy Đức

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long bày tỏ mong muốn dự án không chỉ tạo năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp biển.

"Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài", ông nhấn mạnh. "Chúng ta không chỉ xây dựng thêm một tuyến cáp quang biển. Chúng ta đang xây dựng năng lực kết nối, năng lực tự chủ và sức chống chịu của hạ tầng số quốc gia. Mỗi tuyến cáp mới, mỗi hướng kết nối mới, mỗi năng lực công nghệ được làm chủ sẽ góp phần củng cố chủ quyền số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển của đất nước".

Bên cạnh giải bài toán an toàn viễn thông khi mở thêm hành lang kết nối chiến lược về phía Nam thay vì dồn tải lên Biển Đông, VTS được đánh giá tạo nên lợi thế quan trọng cho TP HCM khi đặt trạm cập bờ trực tiếp tại đây.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP HCM. Ảnh: Huy Đức

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP HCM, nếu đường bộ, đường sắt và cảng biển là huyết mạch hữu hình, cáp quang biển chính là huyết mạch số kết nối Việt Nam với thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết số 57 và xây dựng TP HCM trở thành trung tâm tài chính, kinh tế số khu vực, hạ tầng kết nối quốc tế hiện đại là điều kiện tiên quyết.

Viettel cho biết đang khai thác 5 tuyến cáp quang biển, đảm bảo 65% dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam và chuẩn bị đưa tuyến ALC vào vận hành năm tới. Đến 2030, tập đoàn đặt mục tiêu vận hành thêm 5 tuyến cáp biển quốc tế, làm chủ ít nhất 2 tuyến, nâng tổng số lên 10 tuyến, trong đó VTS là dự án trọng điểm.

VTS được xem là công trình cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển khoa học công nghệ, cũng như Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế đến năm 2030 của Việt Nam với mục tiêu đưa vào hoạt động thêm 9 tuyến cáp, nâng tổng dung lượng lên tối thiểu 350 Tbps và có 1-2 tuyến do Việt Nam làm chủ.

Về phía địa phương, TP HCM cho biết sẽ quy hoạch kết nối đồng bộ trạm cập bờ VTS với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa TP HCM trở thành trung tâm công nghệ và kinh tế số tầm cỡ khu vực.

Việt Nam hiện sử dụng sáu tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC và SJC2. Trong đó, ADC và SJC2 là hai tuyến mới được đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối quốc tế.