iPhone Air 2 nhiều khả năng có hai camera sau thay vì một, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn gần như giữ nguyên thiết kế của iPhone 17. Thông tin này xuất phát từ loạt ảnh mô hình do chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đăng trên mạng xã hội X. Theo nguồn tin, cả hai thiết bị dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Các hình ảnh thể hiện cả mặt trước lẫn mặt sau của hai mẫu máy. Dù chưa phải sản phẩm thương mại, những mô hình này phần nào cho thấy cách Apple có thể bố trí camera và các chi tiết ngoại hình trên thế hệ iPhone tiếp theo.

Ảnh chụp mặt sau của mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18. Ảnh: Sonny Dickson.

Hai ống kính nằm ngang trên iPhone Air 2: thay đổi dễ nhận thấy nhất

Theo hình ảnh được chia sẻ, iPhone Air 2 sở hữu hai camera phía sau, thay vì chỉ một ống kính như phiên bản đầu tiên. Hai ống kính được bố trí nằm ngang ở góc trên bên trái, còn micro và đèn flash LED nằm về phía bên phải.

Cụm camera nhô lên vẫn kéo dài gần hết chiều ngang mặt lưng, giữ lại đặc điểm thiết kế của iPhone Air thế hệ đầu.

Việc bổ sung camera thứ hai đã được nhắc đến trong nhiều thông tin rò rỉ trước đây. Tháng 11/2025, The Information từng tiết lộ Apple đang cân nhắc thay đổi này trong quá trình cải tiến thiết kế iPhone Air.

Mẫu iPhone Air đầu tiên chỉ có một camera sau độ phân giải 48 MP. Theo dự đoán của nhà phân tích Jeff Pu, phiên bản kế nhiệm có thể bổ sung thêm camera góc siêu rộng 48 MP, giúp mở rộng góc chụp trong những tình huống cần ghi lại nhiều chi tiết hơn.

Nâng cấp phần cứng của iPhone Air 2 mới dừng ở mức dự đoán

Không chỉ camera, iPhone Air 2 còn được dự đoán nâng cấp đáng kể về phần cứng. Jeff Pu cho rằng thiết bị sẽ dùng chip A20 Pro, modem C2 và chip kết nối không dây N2 do Apple tự phát triển. Máy cũng có thể có Dynamic Island nhỏ hơn, trong khi màn hình 6,5 inch và RAM 12 GB được giữ nguyên.

Theo thông tin trước đó của The Information, Apple còn nghiên cứu viên pin dung lượng lớn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Đây là công nghệ dùng quá trình bay hơi và ngưng tụ của chất lỏng trong một khoang kín để phân tán nhiệt, giúp thiết bị quản lý nhiệt lượng khi hoạt động.

Tuy nhiên, toàn bộ những nâng cấp trên hiện vẫn thuộc nhóm thông tin rò rỉ và dự đoán, chưa phải cấu hình chính thức.

iPhone 18 tiêu chuẩn: ngoại hình quen thuộc, nâng cấp nằm bên trong

Trái với iPhone Air 2, iPhone 18 xuất hiện với thiết kế gần như không khác iPhone 17. Mặt lưng vẫn có hai camera xếp dọc bên trong cụm lồi hình viên thuốc. Micro và đèn flash LED tiếp tục nằm ngay bên cạnh, không có thay đổi đáng kể về cách sắp xếp.

Ảnh mặt trước cho thấy 2 sản phẩm giống hệt bản tiền nhiệm. Ảnh: Sonny Dickson.

Dù ngoại hình ít thay đổi, iPhone 18 tiêu chuẩn vẫn được dự đoán có nâng cấp bên trong. Thiết bị có thể dùng bộ xử lý A20, modem C2 cùng Dynamic Island được thu nhỏ tương tự iPhone 18 Pro.

Riêng dung lượng RAM vẫn chưa có sự thống nhất. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán máy có 9 GB RAM, tăng so với mức 8 GB trên iPhone 17. Trong khi đó, Jeff Pu cho rằng máy sẽ có 12 GB RAM.

Mô hình điện thoại cho biết gì và chưa thể xác nhận điều gì?

Theo MacRumors, các mô hình như vậy thường được chế tạo dựa trên thông số kích thước và bản thiết kế rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple. Chúng không thể hoạt động như điện thoại thật, nhưng được các nhà sản xuất phụ kiện dùng để thiết kế, thử nghiệm ốp lưng và chuẩn bị sản phẩm trước khi iPhone chính thức lên kệ.

Do đó, ảnh mô hình có thể gợi ý về kích thước, vị trí camera, nút bấm và tỷ lệ tổng thể, nhưng chưa đủ để xác nhận thiết kế cuối cùng.

Nếu thiết kế rò rỉ phản ánh đúng sản phẩm cuối cùng, iPhone Air 2 sẽ có thay đổi dễ nhận thấy hơn nhờ bổ sung camera. Trong khi đó, iPhone 18 có thể tiếp tục tập trung vào nâng cấp phần cứng mà không điều chỉnh nhiều về ngoại hình.