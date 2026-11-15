Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Bật mí cách xóa dữ liệu hệ thống trên iPhone đơn giản

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dữ liệu hệ thống trên iPhone có thể chiếm khá nhiều dung lượng sau thời gian sử dụng. Khám phá ngay những cách xóa dữ liệu đơn giản để giải phóng bộ nhớ.

Bật mí cách xóa dữ liệu hệ thống trên iPhone tiện lợi, đơn giản.
Bật mí cách xóa dữ liệu hệ thống trên iPhone tiện lợi, đơn giản.

Trong quá trình sử dụng, iPhone thường tích lũy nhiều dữ liệu hệ thống từ bộ nhớ đệm, tệp tạm, nhật ký hoạt động và các thông tin phục vụ ứng dụng. Theo thời gian, những dữ liệu này có thể chiếm một phần đáng kể dung lượng lưu trữ, khiến thiết bị nhanh đầy bộ nhớ. Vậy làm thế nào để dọn dẹp dữ liệu hệ thống trên iPhone một cách an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu những cách thực hiện đơn giản dưới đây nhé!

Dọn dẹp dữ liệu duyệt web trên Safari

Trong quá trình truy cập Internet, Safari thường lưu lại lịch sử tìm kiếm và các tệp bộ nhớ đệm. Những dữ liệu này có thể chiếm một phần dung lượng trên iPhone. Vì vậy, bạn nên xóa chúng định kỳ để giải phóng bộ nhớ.

Lưu ý: Sau khi xóa lịch sử và dữ liệu trang web, bạn có thể bị đăng xuất khỏi một số tài khoản đã đăng nhập trên Safari. Trình duyệt cũng không còn gợi ý những địa chỉ website từng truy cập trước đó.

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone, sau đó tìm và nhấn chọn Safari.

Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone.
Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone.

Bước 2: Cuộn xuống phía dưới giao diện, chọn Xóa lịch sử và dữ liệu trang web. Khi hộp thoại xác nhận xuất hiện, bạn nhấn Xóa lịch sử và dữ liệu để hoàn tất.

Chọn Xóa lịch sử và dữ liệu trang web.
Chọn Xóa lịch sử và dữ liệu trang web.

Kích hoạt tính năng tự động gỡ bỏ ứng dụng ít sử dụng

Nếu iPhone có nhiều ứng dụng nhưng bạn không thường xuyên sử dụng, việc gỡ bỏ chúng sẽ giúp tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ. Thay vì phải kiểm tra và xóa từng ứng dụng, bạn có thể bật tính năng tự động gỡ bỏ ứng dụng không dùng theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập Cài đặt trên iPhone, sau đó tìm và chọn mục App Store.

Truy cập Cài đặt trên iPhone, sau đó tìm và chọn mục App Store.
Truy cập Cài đặt trên iPhone, sau đó tìm và chọn mục App Store.

Bước 2: Kéo xuống phía dưới và bật tính năng Gỡ bỏ ứng dụng không dùng.

Kéo xuống phía dưới và bật tính năng Gỡ bỏ ứng dụng không dùng.
Kéo xuống phía dưới và bật tính năng Gỡ bỏ ứng dụng không dùng.

Khi được kích hoạt, iPhone sẽ tự động gỡ bỏ những ứng dụng ít sử dụng để giải phóng không gian lưu trữ. Điểm tiện lợi là thiết bị vẫn giữ lại tài liệu và dữ liệu liên quan đến ứng dụng. Khi cần sử dụng lại, bạn chỉ cần truy cập App Store để tải ứng dụng về và tiếp tục sử dụng.

Kiểm tra và loại bỏ những ứng dụng chiếm nhiều dung lượng

Bên cạnh việc dọn dẹp bộ nhớ đệm, bạn cũng nên rà soát các ứng dụng đã cài đặt trên iPhone. Một số ứng dụng không còn cần thiết nhưng vẫn chiếm nhiều dung lượng lưu trữ. Với cách này, bạn có thể chủ động lựa chọn và xóa những ứng dụng không sử dụng.

Bước 1: Mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó nhấn vào mục Dung lượng iPhone.

Mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung.
Mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung.

Bước 2: Chờ thiết bị thống kê dung lượng, sau đó kiểm tra danh sách ứng dụng và xác định những ứng dụng đang chiếm nhiều bộ nhớ.

Chờ thiết bị thống kê dung lượng.
Chờ thiết bị thống kê dung lượng.

Bước 3: Chọn ứng dụng không còn nhu cầu sử dụng, nhấn Xóa ứng dụng để loại bỏ hoàn toàn ứng dụng cùng dữ liệu liên quan khỏi thiết bị.

Chọn ứng dụng không còn nhu cầu sử dụng.
Chọn ứng dụng không còn nhu cầu sử dụng.

Bạn nên thực hiện thao tác này định kỳ để tránh tình trạng bộ nhớ bị chiếm dụng bởi những ứng dụng không cần thiết. Nhờ đó, iPhone có thêm không gian lưu trữ hình ảnh, video và các tệp quan trọng khác.

Xóa dữ liệu hệ thống trên iPhone đúng cách sẽ giúp bạn giải phóng thêm dung lượng lưu trữ, hạn chế tình trạng đầy bộ nhớ và cải thiện trải nghiệm sử dụng thiết bị. Tùy vào lượng dữ liệu cần xử lý, bạn có thể áp dụng các cách như xóa bộ nhớ đệm, dọn dẹp lịch sử duyệt web hoặc khởi động lại iPhone.

Tin liên quan

Tags:

#xóa dữ liệu iPhone #dữ liệu hệ thống #giải phóng bộ nhớ #dọn Safari #gỡ ứng dụng #dung lượng iPhone

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Băng cassette hồi sinh giữa thời AI

Băng cassette hồi sinh giữa thời AI

Sự bùng nổ của AI đang giúp hồi sinh công nghệ lưu trữ băng từ lỗi thời, khi các doanh nghiệp cần giải pháp tiết kiệm chi phí cho lượng dữ liệu ngày càng lớn.
Bluetooth sắp có thay đổi lớn

Bluetooth sắp có thay đổi lớn

Bluetooth sắp có bước nâng cấp lớn về tốc độ truyền dữ liệu, hứa hẹn cải thiện chất lượng âm thanh và mở rộng khả năng kết nối trên các thiết bị thông minh.
Để mỗi người dân trở thành một công dân số

Để mỗi người dân trở thành một công dân số

Tại Hà Tĩnh, việc hình thành công dân số đang được thúc đẩy từ cơ sở bằng những việc làm thiết thực, gần gũi, giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng, thói quen sử dụng dịch vụ trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống.
AI gây sự cố, ai phải chịu trách nhiệm?

AI gây sự cố, ai phải chịu trách nhiệm?

Theo nghiên cứu, AI ngày càng được ứng dụng sâu vào hoạt động doanh nghiệp, nhưng cơ chế giám sát và quy trách nhiệm khi xảy ra sự cố vẫn còn nhiều khoảng trống.
Tablet Android nhỏ gọn đối đầu iPad mini

Tablet Android nhỏ gọn đối đầu iPad mini

Trước khi iPad mini mở bán, Oppo ra mắt mẫu Pad Mini định vị cao cấp đối đầu sản phẩm Apple. Phân khúc tablet cỡ nhỏ nóng khi thị trường có nhu cầu lớn cho thiết bị này.
Hướng tới sự tin cậy trong mỗi cuộc trò chuyện số, Viettel Tammi nhanh chóng đạt mốc 20 triệu người dùng sau 3 tháng

Hướng tới sự tin cậy trong mỗi cuộc trò chuyện số, Viettel Tammi nhanh chóng đạt mốc 20 triệu người dùng sau 3 tháng

Chỉ sau 3 tháng ra mắt, Viettel Tammi đã cán mốc 20 triệu người dùng. Giữa một thế giới số ngày càng thuận tiện nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ giả mạo, lừa đảo và lộ lọt thông tin, Tammi lựa chọn phát triển nền tảng liên lạc lấy sự an toàn, tin cậy và quyền kiểm soát của người dùng làm trọng tâm.
Cách sử dụng FaceTime trên iPhone Duo chi tiết, dễ thực hiện

Cách sử dụng FaceTime trên iPhone Duo chi tiết, dễ thực hiện

iPhone Duo mang đến trải nghiệm gọi video FaceTime linh hoạt nhờ thiết kế màn hình gập và khả năng sử dụng camera trước, sau trong cùng một cuộc gọi. Người dùng cần thiết lập FaceTime đúng cách và làm quen với những điều khiển trên iOS 27.
Apple giữ "ngôi vương" thương hiệu toàn cầu, Nvidia bứt phá

Apple giữ "ngôi vương" thương hiệu toàn cầu, Nvidia bứt phá

Theo bảng xếp hạng thường niên do công ty tư vấn thương hiệu quốc tế Interbrand công bố ngày 28/10, Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất thế giới năm thứ 14 liên tiếp, trong khi Nvidia ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu mạnh nhất.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!