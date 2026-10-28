Từ ngày 26/10, VNeID bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện. Ảnh: Lê Duy.

Từ ngày 26/10, ứng dụng VNeID chính thức bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện, cho phép người dân xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm vào tài khoản định danh điện tử.

Tính năng mới áp dụng với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường. Việc tích hợp nhằm số hóa thông tin phương tiện, giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình quản lý dữ liệu đăng kiểm.

Để sử dụng, người dân cần đăng nhập ứng dụng VNeID và truy cập mục Ví giấy tờ. Tại đây, người dùng chọn thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện.

Sau khi lựa chọn thông báo, ứng dụng yêu cầu xác thực bằng mã passcode hoặc sinh trắc học. Đây là bước xác nhận trước khi người dùng tiếp tục thực hiện các thao tác tích hợp theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi hoàn tất quá trình xác thực và xác nhận, VNeID hiển thị thông báo thành công. Người dùng có thể quay lại ứng dụng để tiếp tục sử dụng các tiện ích khác.

Điểm đáng chú ý, tính năng mới tập trung vào việc tích hợp dữ liệu đăng kiểm vào ứng dụng định danh điện tử. Quy trình được giới thiệu không phải thủ tục đưa phương tiện đi kiểm định, mà là thao tác xác nhận thông tin trên VNeID.

Tính năng đăng kiểm phương tiện trên VNeID giúp người dân quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên điện thoại. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Thông qua việc số hóa, dữ liệu đăng kiểm phương tiện có thể được quản lý cùng các thông tin đã tích hợp trên ứng dụng. Điều này giúp người dân có thêm kênh quản lý thông tin liên quan đến phương tiện giao thông ngay trên điện thoại.

Hướng dẫn hiện tập trung vào các bước xác nhận tích hợp thông tin, chưa đề cập việc dữ liệu đăng kiểm trên VNeID có thay thế giấy chứng nhận đăng kiểm bản giấy khi tham gia giao thông hay không.

Tính năng đăng kiểm phương tiện được bổ sung trong bối cảnh VNeID tiếp tục mở rộng các tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng định danh điện tử.

Theo thông tin Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) công bố ngày 16/10, VNeID duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Tổng lượt truy cập ứng dụng đã vượt 500 triệu.

Cùng thời điểm, VNeID đã phát triển hơn 77 tiện ích, triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến và tích hợp các tiện ích thuộc lĩnh vực y tế, giao thông, tư pháp.

Với việc bổ sung thông tin đăng kiểm, nhóm dữ liệu liên quan đến phương tiện giao thông tiếp tục được mở rộng trên VNeID, bên cạnh các giấy tờ và thông tin điện tử đã có trên ứng dụng.