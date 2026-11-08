Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Robot hình người dẫn chương trình tin tức đầu tiên trên thế giới

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua ra mắt hai robot AI có ngoại hình và năng lực gần giống người dẫn chương trình tin tức.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7, diễn ra ở Bắc Kinh ngày 5-9/11, hai robot nam và nữ kích thước tương đương người thật bước lên sân khấu phát biểu trước đông đảo người tham dự.

Trong một diễn đàn thuộc sự kiện, robot nữ Xinyan đứng trên bục cao, trình diễn năng lực bằng cách chào hỏi khán giả và đọc bản tin mở đầu. Xinhua giới thiệu đây là những robot hình người dẫn chương trình tin tức đầu tiên trên thế giới.

1794065481566.jpg
Robot hình người dẫn chương trình tin tức ra mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7, diễn ra ở Bắc Kinh ngày 5-9/11.

Để khiến chúng trông chân thật, đội ngũ phát triển mời đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm giám đốc hình ảnh, chỉ đạo thiết kế ngoại hình và cơ thể. Asia Business Daily dẫn lời đạo diễn Trương cho biết, ông tập trung vào tính thẩm mỹ điện ảnh và xây dựng nhân vật, đồng thời tìm cách mang đến sự tự nhiên cũng như không khí của chương trình tin tức. Ông chú trọng ấn tượng tổng thể, nỗ lực khiến robot trông chuyên nghiệp, sống động như người.

Ngoài ngoại hình, đội ngũ phát triển trang bị cho robot kho dữ liệu thời sự mới nhất bằng cách kết nối với nền tảng tin tức AI và trợ lý ảo thông minh Xinhua Yudian, ra mắt hồi tháng 6. "Thiết lập này giúp nội dung có thể được truy xuất, bảo mật và kiểm soát", Xinhua giải thích.

Zhou Jian, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập UBTech, cho biết hệ thống "não bộ - biểu cảm - điều khiển" của robot sẽ thu thập tin tức đã kiểm chứng và có nguồn đáng tin cậy theo thời gian thực, tránh nguy cơ xuất hiện thông tin sai lệch và nội dung bịa đặt từ hiện tượng ảo giác AI.

UBTech đảm nhận quá trình sản xuất, bao gồm cung cấp da sinh học - lớp da nhân tạo được thiết kế nhằm mô phỏng vẻ ngoài, kết cấu, đôi khi cả chức năng của da người. Công ty cũng phụ trách đáp ứng những yêu cầu về hệ điều hành, mô hình ngôn ngữ lớn giúp xử lý cảm xúc và phần cứng AI tích hợp cho phép robot tương tác với thế giới thực.

Xinhua cho biết, robot sẽ thực hiện công việc hỗ trợ, bao gồm trình bày thông tin, truyền tải nội dung đa ngôn ngữ, tương tác với khán giả theo thời gian thực. Hãng thông tấn nêu rõ, robot không phải tác giả độc lập của bản tin mà chúng trình bày. Qian Tong, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Mới của Xinhua, khẳng định nhà báo và biên tập viên vẫn đóng vai trò then chốt.

Nhiều thành viên tham gia diễn đàn đồng tình với quan điểm, cho rằng "con người dẫn dắt - máy móc hỗ trợ" là nguyên tắc cơ bản của báo chí thông minh. Theo họ, khả năng đánh giá, đưa tin tại hiện trường và trách nhiệm kiểm chứng là hoạt động trọng yếu mà AI không nên thay thế.

Theo Interesting Engineering, tháng 11/2018, Xinhua cũng từng gây bất ngờ khi phát hành video về người dẫn chương trình tin tức AI đọc sự kiện quốc tế quan trọng trong ngày. Hãng thông tấn khi đó chia sẻ, họ tạo người dẫn chương trình AI này từ hình ảnh kỹ thuật số tổng hợp của người thật và gán thêm giọng nói tổng hợp để đọc tin. Tuy nhiên, công nghệ phía sau vẫn được giữ bí mật.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/robot-hinh-nguoi-dan-chuong-trinh-tin-tuc-dau-tien-tren-the-gioi-5141850.html

Tags:

#robot dẫn tin #robot hình người #Xinhua #UBTech #Trương Nghệ Mưu #AI trong báo chí #Hội nghị Truyền thông Thế giới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

AI gây sự cố, ai phải chịu trách nhiệm?

AI gây sự cố, ai phải chịu trách nhiệm?

Theo nghiên cứu, AI ngày càng được ứng dụng sâu vào hoạt động doanh nghiệp, nhưng cơ chế giám sát và quy trách nhiệm khi xảy ra sự cố vẫn còn nhiều khoảng trống.
Tablet Android nhỏ gọn đối đầu iPad mini

Tablet Android nhỏ gọn đối đầu iPad mini

Trước khi iPad mini mở bán, Oppo ra mắt mẫu Pad Mini định vị cao cấp đối đầu sản phẩm Apple. Phân khúc tablet cỡ nhỏ nóng khi thị trường có nhu cầu lớn cho thiết bị này.
Hướng tới sự tin cậy trong mỗi cuộc trò chuyện số, Viettel Tammi nhanh chóng đạt mốc 20 triệu người dùng sau 3 tháng

Hướng tới sự tin cậy trong mỗi cuộc trò chuyện số, Viettel Tammi nhanh chóng đạt mốc 20 triệu người dùng sau 3 tháng

Chỉ sau 3 tháng ra mắt, Viettel Tammi đã cán mốc 20 triệu người dùng. Giữa một thế giới số ngày càng thuận tiện nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ giả mạo, lừa đảo và lộ lọt thông tin, Tammi lựa chọn phát triển nền tảng liên lạc lấy sự an toàn, tin cậy và quyền kiểm soát của người dùng làm trọng tâm.
Cách sử dụng FaceTime trên iPhone Duo chi tiết, dễ thực hiện

Cách sử dụng FaceTime trên iPhone Duo chi tiết, dễ thực hiện

iPhone Duo mang đến trải nghiệm gọi video FaceTime linh hoạt nhờ thiết kế màn hình gập và khả năng sử dụng camera trước, sau trong cùng một cuộc gọi. Người dùng cần thiết lập FaceTime đúng cách và làm quen với những điều khiển trên iOS 27.
Apple giữ "ngôi vương" thương hiệu toàn cầu, Nvidia bứt phá

Apple giữ "ngôi vương" thương hiệu toàn cầu, Nvidia bứt phá

Theo bảng xếp hạng thường niên do công ty tư vấn thương hiệu quốc tế Interbrand công bố ngày 28/10, Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất thế giới năm thứ 14 liên tiếp, trong khi Nvidia ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu mạnh nhất.
Công nghệ số hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng ở Hà Tĩnh

Công nghệ số hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng ở Hà Tĩnh

Từ khảo sát bằng máy bay không người lái, giám sát qua hệ thống camera đến số hóa dữ liệu và bản đồ rừng, Hà Tĩnh đang từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao khả năng phát hiện sớm nguy cơ và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!