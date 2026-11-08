Tại Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7, diễn ra ở Bắc Kinh ngày 5-9/11, hai robot nam và nữ kích thước tương đương người thật bước lên sân khấu phát biểu trước đông đảo người tham dự.

Trong một diễn đàn thuộc sự kiện, robot nữ Xinyan đứng trên bục cao, trình diễn năng lực bằng cách chào hỏi khán giả và đọc bản tin mở đầu. Xinhua giới thiệu đây là những robot hình người dẫn chương trình tin tức đầu tiên trên thế giới.

Robot hình người dẫn chương trình tin tức ra mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7, diễn ra ở Bắc Kinh ngày 5-9/11.

Để khiến chúng trông chân thật, đội ngũ phát triển mời đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm giám đốc hình ảnh, chỉ đạo thiết kế ngoại hình và cơ thể. Asia Business Daily dẫn lời đạo diễn Trương cho biết, ông tập trung vào tính thẩm mỹ điện ảnh và xây dựng nhân vật, đồng thời tìm cách mang đến sự tự nhiên cũng như không khí của chương trình tin tức. Ông chú trọng ấn tượng tổng thể, nỗ lực khiến robot trông chuyên nghiệp, sống động như người.

Ngoài ngoại hình, đội ngũ phát triển trang bị cho robot kho dữ liệu thời sự mới nhất bằng cách kết nối với nền tảng tin tức AI và trợ lý ảo thông minh Xinhua Yudian, ra mắt hồi tháng 6. "Thiết lập này giúp nội dung có thể được truy xuất, bảo mật và kiểm soát", Xinhua giải thích.

Zhou Jian, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập UBTech, cho biết hệ thống "não bộ - biểu cảm - điều khiển" của robot sẽ thu thập tin tức đã kiểm chứng và có nguồn đáng tin cậy theo thời gian thực, tránh nguy cơ xuất hiện thông tin sai lệch và nội dung bịa đặt từ hiện tượng ảo giác AI.

UBTech đảm nhận quá trình sản xuất, bao gồm cung cấp da sinh học - lớp da nhân tạo được thiết kế nhằm mô phỏng vẻ ngoài, kết cấu, đôi khi cả chức năng của da người. Công ty cũng phụ trách đáp ứng những yêu cầu về hệ điều hành, mô hình ngôn ngữ lớn giúp xử lý cảm xúc và phần cứng AI tích hợp cho phép robot tương tác với thế giới thực.

Xinhua cho biết, robot sẽ thực hiện công việc hỗ trợ, bao gồm trình bày thông tin, truyền tải nội dung đa ngôn ngữ, tương tác với khán giả theo thời gian thực. Hãng thông tấn nêu rõ, robot không phải tác giả độc lập của bản tin mà chúng trình bày. Qian Tong, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Mới của Xinhua, khẳng định nhà báo và biên tập viên vẫn đóng vai trò then chốt.

Nhiều thành viên tham gia diễn đàn đồng tình với quan điểm, cho rằng "con người dẫn dắt - máy móc hỗ trợ" là nguyên tắc cơ bản của báo chí thông minh. Theo họ, khả năng đánh giá, đưa tin tại hiện trường và trách nhiệm kiểm chứng là hoạt động trọng yếu mà AI không nên thay thế.

Theo Interesting Engineering, tháng 11/2018, Xinhua cũng từng gây bất ngờ khi phát hành video về người dẫn chương trình tin tức AI đọc sự kiện quốc tế quan trọng trong ngày. Hãng thông tấn khi đó chia sẻ, họ tạo người dẫn chương trình AI này từ hình ảnh kỹ thuật số tổng hợp của người thật và gán thêm giọng nói tổng hợp để đọc tin. Tuy nhiên, công nghệ phía sau vẫn được giữ bí mật.