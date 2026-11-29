Honor X6e: 7-8 triệu đồng

Là một trong số ít smartphone phổ thông ra mắt trong tháng 11, Honor X6e có giá 7 triệu đồng cho phiên bản RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB và 8 triệu đồng cho bản 256 GB.

Máy sở hữu màn hình 6,61 inch, độ phân giải HD+, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.010 nit, hỗ trợ hiển thị nội dung khi sử dụng ngoài trời.

Honor X6e có giá từ 7 triệu đồng, nổi bật với pin dung lượng 7.500 mAh và màn hình có tần số quét 120 Hz. Ảnh: Honor.

Điểm đáng chú ý nhất trên Honor X6e là viên pin dung lượng 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W. Dung lượng pin lớn phù hợp với người thường xuyên sử dụng điện thoại để xem video, tra cứu bản đồ hoặc làm việc bên ngoài mà không có điều kiện sạc pin liên tục.

Honor X6e có độ dày 8,29 mm, trọng lượng khoảng 204 g. Máy được gia cường khả năng chống va đập và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP64, giúp bảo vệ thiết bị trước bụi bẩn và nước bắn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về hiệu năng, Honor X6e sử dụng chip MediaTek Helio G81 Ultra, đáp ứng các tác vụ cơ bản như nghe gọi, lướt web và xem video. Hệ thống camera gồm cảm biến chính 50 MP và camera selfie 5 MP.

Xiaomi 18: 40-48 triệu đồng

Ở phân khúc cao cấp, Xiaomi 18 được giới thiệu tại Việt Nam với 2 phiên bản Pro và Pro Max. Trong đó, Xiaomi 18 Pro có giá từ 40 triệu đồng, còn bản Pro Max có giá 44-48 triệu đồng.

Điểm khác biệt của bộ đôi nằm ở màn hình phụ tích hợp tại cụm camera sau, có kích thước 2,7 inch trên bản Pro và 2,9 inch trên bản Pro Max. Ngoài hiển thị thông báo, màn hình này còn hỗ trợ xem trước khung hình khi chụp ảnh selfie, dịch hội thoại và hiển thị lời thoại khi quay video.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max có giá từ 40 triệu đồng, nổi bật với màn hình phụ ở mặt lưng và hệ thống camera Leica 200 MP. Ảnh: Xiaomi.

Cả 2 được trang bị camera chính và camera tele Leica cùng có độ phân giải 200 MP, kết hợp camera góc siêu rộng 50 MP. Riêng phiên bản Pro Max sử dụng cảm biến chính Light Fusion 960L tích hợp công nghệ LOFIC HDR, giúp cải thiện khả năng ghi nhận chi tiết ở vùng sáng và vùng tối trong cùng khung hình.

Xiaomi 18 Pro sử dụng màn hình 6,4 inch và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi bản Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch và chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Về pin, Xiaomi 18 Pro sở hữu viên pin dung lượng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W, còn bản Pro Max có pin 7.050 mAh và sạc nhanh 100 W.

Vivo V80: 19-24 triệu đồng

Có mức giá dễ tiếp cận hơn bộ đôi Xiaomi 18, Vivo V80 được giới thiệu tại Việt Nam với 2 phiên bản V80 FE và V80, có giá lần lượt từ 19 triệu đồng và 24 triệu đồng. Cả 2 sử dụng khung nhôm, mặt lưng kính nguyên khối và hệ thống camera được phát triển cùng Zeiss.

Cả 2 phiên bản của V80 đều sử dụng màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 1,5K. Tuy nhiên, phiên bản V80 có tần số quét 144 Hz và độ sáng cực đại 5.000 nit, cao hơn mức 120 Hz và 3.000 nit trên bản FE.

Vivo V80 nổi bật với hệ thống camera Zeiss và pin dung lượng lên tới 7.200 mAh. Ảnh: Vivo.

Về camera, Vivo V80 tập trung vào khả năng chụp chân dung ở nhiều tiêu cự. Trong khi đó, V80 FE được trang bị camera chính Zeiss 50 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 50 MP và camera selfie 50 MP, phù hợp với nhu cầu chụp ảnh nhóm.

V80 sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4 cùng pin dung lượng 7.200 mAh, còn V80 FE trang bị chip MediaTek Dimensity 7400 Turbo và pin 7.000 mAh. Cả 2 đều hỗ trợ sạc nhanh 90 W và công nghệ sạc nhánh, giúp hạn chế tình trạng nóng máy khi vừa sạc vừa chơi game.

Vivo V80 chạy hệ điều hành OriginOS 7 phát triển trên nền Android 17, đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68 và IP69.