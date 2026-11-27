(Baohatinh.vn) - Các nội dung được cập nhật góp phần giúp người đứng đầu các cơ sở bức xạ trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định mới về an toàn bức xạ và hạt nhân.
Sáng 27/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2026. Tham dự hội nghị có gần 110 học viên là lãnh đạo, người phụ trách và nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian 2 ngày, gần 110 học viên là người đứng đầu cơ sở, người phụ trách và nhân viên bức xạ tại các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh được phổ biến các quy định mới của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân; lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong hoạt động X-quang chẩn đoán y tế và sử dụng tia X trong công nghiệp.
Các học viên cũng được giải đáp những khó khăn, vướng mắc và xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ tại cơ sở. Qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, bảo đảm triển khai các hoạt động đúng quy định, an toàn và hiệu quả.
Học viên cũng sẽ được hướng dẫn thực hành thực tế, vận dụng kiến thức đã được phổ biến vào quá trình kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở.
Qua hội nghị, người đứng đầu các cơ sở bức xạ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định về an toàn bức xạ; chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát, quản lý nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 20/11, Bloomberg đưa tin YouTube đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc, theo đó nền tảng này có thể chi khoảng 3 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện do hàng nghìn học khu tại Mỹ khởi xướng. Các học khu cáo buộc YouTube thiết kế nền tảng dễ gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Viettel Hà Tĩnh vừa tổ chức trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải nhất tháng 10/2026 của chương trình “Tammi an toàn, 5G siêu tốc - Trúng quà cực sốc”. Chương trình được triển khai nhằm tri ân khách hàng trải nghiệm công nghệ 5G và các tiện ích số trên nền tảng Viettel Tammi.
Tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố hệ sinh thái giải pháp số đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các tập đoàn lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Công ty công nghệ Google vừa công bố tính năng mới cho phép người dùng kết nối trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini với ví điện tử Google Wallet để phân tích chi tiêu, lập ngân sách và theo dõi các khoản thanh toán định kỳ trực tiếp ngay trên giao diện trò chuyện.
Một loài ếch có sừng mới cho khoa học vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), góp phần bổ sung dữ liệu về đa dạng sinh học Việt Nam và mở ra hướng nghiên cứu mới về động vật hoang dã vùng Trường Sơn.