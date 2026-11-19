GTIG, bộ phận tình báo mối đe dọa của Google, và hãng bảo mật Mandiant xác nhận cuộc tấn công mạng thực tế đầu tiên được vận hành hoàn toàn bởi AI. Khác với trước đây khi tin tặc dùng chatbot hỗ trợ viết mã độc, hệ thống này tự đảm nhiệm toàn bộ các khâu từ dò tìm đến khai thác lỗ hổng.

Cụ thể, các nhà điều tra của Google tìm ra một máy chủ thử nghiệm trên mạng đang vận hành một hệ thống đa tác nhân mang tên exploit_agent, được kết nối với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn, cài đặt cục bộ để đánh giá các bản cập nhật phần mềm.

Exploit_agent sử dụng phương pháp phân tích bản vá vi sai, trong đó so sánh mã nguồn trước và sau khi nhà phát triển tung ra bản vá bảo mật để nhận diện lỗ hổng vừa được khắc phục. Từ đó, AI tự động viết mã khai thác và tung đòn tấn công vào những hệ thống chưa kịp cập nhật bản vá và quy trình diễn ra không cần người điều khiển.

Logo Google tại trụ sở hãng ở Mountain View, California, Mỹ, tháng 5/2026. Ảnh: Lưu Quý

Ngoài khả năng săn lỗi, máy chủ này còn chứa nhiều kịch bản phục vụ giai đoạn hậu xâm nhập như dò quét mạng nội bộ, dò mật khẩu tự động và cài đặt mã độc điều khiển từ xa để duy trì quyền truy cập.

Dữ liệu thu thập được cho thấy mục tiêu nhắm tới chủ yếu là các trang web truyền thông, giáo dục và giải trí tại Pháp. Google chưa quy kết trách nhiệm cho bất kỳ nhóm tin tặc hay quốc gia cụ thể nào.

Theo báo cáo của Google, việc sử dụng hệ thống AI đa tác nhân đang trở thành xu hướng mới trong giới tội phạm mạng. Thay vì dựa vào một công cụ đơn lẻ, tin tặc chia nhỏ quy trình cho các AI chuyên biệt: một tác nhân nghiên cứu mục tiêu, tác nhân khác dò lỗ hổng, và tác nhân thứ ba viết, kiểm thử mã khai thác rồi tự quyết định bước đi tiếp theo.

Google điểm tên hàng loạt công cụ tấn công mã nguồn mở đang được tin tặc thử nghiệm như ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, PentAGI và HexStrike AI. Trong đó, một nhóm đã tùy biến khung PentAGI để dò quét lỗ hổng tại hàng loạt tổ chức tại châu Á từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10.

Theo Tom's Hardware, sự hỗ trợ của AI khiến số lượng lỗ hổng bị công bố và khai thác tăng gần gấp đôi từ tháng 1 đến tháng 8. Riêng các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng zero-day (chưa có bản vá) đạt mức 22 vụ trong tháng 8, gấp đôi mức trung bình 11 vụ mỗi tháng của năm 2026 và tăng mạnh so với mức 8 vụ mỗi tháng năm 2025.

Dù mã độc do AI viết hiện vẫn có tỷ lệ lỗi cao và hoạt động tự động thường để lại dấu vết lưu lượng mạng dễ bị phát hiện hơn, giới chuyên gia bảo mật nhận định cục diện an ninh mạng đang thay đổi nhanh chóng. Google khuyến cáo các tổ chức cần rút ngắn tối đa thời gian cập nhật bản vá, bảo vệ chặt chẽ tài khoản đám mây, đồng thời sớm trang bị các hệ thống phòng thủ tự động hóa bằng AI để đối phó với tốc độ tấn công mới.