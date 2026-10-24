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Những trường hợp iPhone Duo đầu tiên bị lỗi màn hình

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Hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình tại cùng khu vực gần bản lề, gây lỗi sọc được chia sẻ trên mạng xã hội. Một trường hợp đã được Apple tiếp nhận.

Hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình tại cùng khu vực gần bản lề, gây lỗi sọc được chia sẻ trên mạng xã hội. Một trường hợp đã được Apple tiếp nhận.

Người dùng Reddit chia sẻ hình ảnh iPhone Duo bị sọc màn hình. Ảnh: Reddit/Bitter_Offer7123.
Người dùng Reddit chia sẻ hình ảnh iPhone Duo bị sọc màn hình. Ảnh: Reddit/Bitter_Offer7123.

Những phản ánh về màn hình nứt trên iPhone Duo đang xuất hiện trên Reddit trong ngày đầu Apple bán ra mẫu điện thoại gập của mình. Đáng chú ý, một số thiết bị gặp tình trạng hư hỏng tại vị trí gần đường gập.

Một người dùng tại Australia cho biết chiếc iPhone Duo của mình bị nứt màn hình bên trong sau khoảng 6 giờ sử dụng, với chưa đến 20 lần mở máy. Người này kể rằng sự cố xảy ra khi đang mở điện thoại để giới thiệu với bạn bè. Họ cảm nhận điều bất thường gần bản lề bên trong, sau đó nghe tiếng nứt và phát hiện màn hình bị hỏng.

Chủ thiết bị cho biết không thấy dấu hiệu va đập trên màn hình hoặc bản lề bên ngoài. Sau khi đến Apple Store, người này được đổi sang một thiết bị mới. Ban quản trị cộng đồng Reddit sau đó đánh dấu bài đăng là trường hợp đã được xác minh dựa trên hình ảnh bổ sung và giấy tờ dịch vụ của Apple do người dùng cung cấp.

Ngoài trường hợp trên, một người dùng Reddit khác đăng bài tổng hợp những trường hợp iPhone Duo có màn hình hư hỏng tại vị trí tương tự. Theo người này, vấn đề cũng được thảo luận trong cộng đồng người dùng Trung Quốc, nơi điện thoại gập phổ biến hơn.

Chiếc iPhone Duo bị lỗi chỉ sau vài tiếng khách hàng nhận máy. Ảnh: Reddit.
Chiếc iPhone Duo bị lỗi chỉ sau vài tiếng khách hàng nhận máy. Ảnh: Reddit.

Một bài đăng khác mang tên “iPhone Duo Demo” chia sẻ hình ảnh một thiết bị có dấu hiệu hư hỏng màn hình và cho biết đã nhìn thấy nhiều máy gặp vấn đề tại cùng vị trí. Tuy nhiên, ban quản trị Reddit lưu ý chưa xác minh được tính xác thực của bài đăng.

Điểm đáng chú ý là các hình ảnh được chia sẻ cho thấy dấu hiệu hư hỏng tập trung quanh đường gập. Một số người dùng đặt câu hỏi liệu khu vực bản lề có điểm chịu lực bất thường hay không.

Màn hình gập là bộ phận phức tạp trên điện thoại dạng này, bởi phải chịu tác động cơ học lặp lại trong quá trình đóng mở. Nếu xuất hiện lỗi ở khu vực bản lề, nguyên nhân có thể liên quan đến nhiều yếu tố, từ cấu trúc màn hình, cơ chế bản lề đến điều kiện sử dụng hoặc tác động bên ngoài.

Một thí nghiệm của iFixit trên Galaxy Z Fold8 trước đó cho thấy điện thoại gập vẫn dễ bị hỏng khi gặp vật thể nhỏ. Trong thí nghiệm, bụi lọt vào cơ cấu bản lề và gây tiếng nghiến, khiến máy không còn mở bình thường. Hiện chưa có kết quả kiểm tra độc lập xác định nguyên nhân trong các trường hợp được chia sẻ.

Sự việc thu hút chú ý bởi iPhone Duo là thế hệ điện thoại gập đầu tiên của Apple, có giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ, hay 65 triệu tại Việt Nam. Trong bối cảnh thiết bị có giá cao và thiết kế khác biệt so với iPhone truyền thống, người dùng xem độ bền của màn hình như một yếu tố quan trọng.

Nhật Tường/tech.zingnews.vn
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